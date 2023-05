“Straborgo”, ecco le modifiche alla viabilità fino al 5 giugno

Livorno, 30 maggio 2023 – Da giovedì 1 a domenica 4 giugno il quartiere Borgo Cappuccini, e in particolare la zona di piazza Mazzini/Porta a Mare fino a piazza Giovine Italia, sarà interessato dagli eventi della terza edizione del festival “Straborgo”.

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità che sono state adottate per consentire lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza, si segnala innanzitutto la chiusura del lungomare (scali Novi Lena e via Gaetano D’Alesio) tra la rotatoria del Nautico (piazza Giovine Italia) e la rotatoria Mazzini/Orlando, prevista tutte le sere della manifestazione dalle ore 19.45 fino alle due di notte (tranne domenica 4 giugno divieto di transito anticipato alle ore 18.45 e chiusura anticipata all’una di notte). In questi orari sarà chiuso al traffico anche il tratto iniziale di Borgo Cappuccini, da piazza Giovine Italia fino all’intersezione con via S. Carlo/via Cavalletti.

La percorribilità della rotatoria di piazza Giovine Italia sarà sempre garantita, mentre l’accesso a piazza Giovine Italia, dalle 19.45 alle due di notte, sarà consentito solo ai residenti lettere K e K barrata.

Dalle ore 18 (giovedì 1 giugno dalle ore 16) divieto di transito anche in via Cavalletti e in tutta la corsia di piazza Mazzini a nord dell’intersezione con via delle Navi, eccetto veicoli diretti alle rimesse interne.

Come viabilità alternativa, tutti i giorni dalle ore 19 (anziché dalle ore 20) da via Grande sarà possibile raggiungere l’Attias passando per Largo Duomo, via Cairoli, piazza Cavour, via Ernesto Rossi, via Magenta, corso Amedeo.

Inoltre, tutti i giorni della manifestazione, dalle ore 19.45 alle ore 21 (domenica 4 giugno dalle ore 18.45), sarà possibile raggiungere piazza Mazzini da via Carlo Bini passando per via delle Navi (senso unico invertito) con svolta obbligatoria a sinistra (verso l’Hotel Boston), da dove si potrà proseguire verso l’uscita dalla piazza, all’intersezione con corso Mazzini/rotatoria piazza Orlando.

Le ztl “K barrata” e “M” cesseranno con un’ora di anticipo, alle ore 19 anziché alle 20, con adeguamento dei sistemi di controllo ai varchi elettronici.

Dalle ore 19 i residenti lettera “K” potranno sostare gratuitamente sugli spazi di sosta lungo scali D’Azeglio e nelle strade facenti parte della zsc “J”.

I mezzi del trasporto pubblico osserveranno percorsi alternativi rispetto a quelli interessati dai divieti.

Per quanto riguarda i divieti di sosta, fino al termine della manifestazione e allo smontaggio delle attrezzature essi saranno in vigore sulla parte nord di piazza Mazzini e in via Cavalletti, con istituzione di 5 stalli sosta riservati ai disabili nella corsia di piazza Mazzini tra via delle Navi e via Cavalletti (ordinanza n. 3771 del 26 maggio).

I divieti di sosta saranno inoltre in vigore, dalle ore 15 alle due di notte, tutti i giorni della manifestazione, in altre corsie di piazza Mazzini, nel tratto di Borgo Cappuccini compreso tra piazza Giovine Italia e via S. Carlo, nel tratto di via delle Navi compreso tra piazza Mazzini e via Carlo Bini.

L’ordinanza completa

Per un quadro completo delle modifiche alla disciplina della sosta, delle ztl e per le informazioni sullo spostamento degli stalli ad uso dei disabili, i cittadini interessati possono consultare l’ordinanza comunale n. 3832 del 29 maggio, il cui contenuto è qui di seguito riportato:

Con efficacia dalle ore 19:45 del 1 giugno 2023 alle ore 2:00 del 2 giugno 2023, dalle ore 19:45 del 2 giugno 2023 alle ore 2:00 del 3 giugno 2023, dalle ore 19:45 del 3 giugno 2023 alle ore 2:00 del 4 giugno 2023, dalle ore 18:45 del 4 giugno 2023 alle ore 1:00 del 5 giugno 2023 l'istituzione del divieto di transito veicolare in

• scali Adriano Novi Lena;

• via Gaetano D'Alesio;

• piazza Mazzini nel tratto compreso tra via delle Navi e la corsia che costituisce il collegamento tra via Gaetano D'Alesio e piazza Mazzini medesima, e nella sopraddetta

corsia;

• borgo dei Cappuccini nel tratto compreso tra piazza Giovine Italia e via San Carlo.

Con efficacia dalle ore 16:00 del 1 giugno 2023 alle ore 2:00 del 2 giugno 2023, dalle ore 18:00 del 2 giugno 2023 alle ore 2:00 del 3 giugno 2023, dalle ore 18:00 del 3 giugno 2023 alle ore 2:00 del 4 giugno 2023, dalle ore 18:00 del 4 giugno 2023 alle ore 1:00 del 5 giugno 2023 l'istituzione del divieto di transito veicolare in

• via Cavalletti;

• piazza Mazzini nel tratto compreso tra via Cavalletti e via delle Navi, eccetto veicoli diretti a rimesse interne.

Con efficacia dalle ore 8:00 del 1 giugno 2023 alle ore 1:00 del 5 giugno 2023 l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini nel tratto di corsia compreso tra via Cavalletti e la corsia che costituisce il collegamento tra via Gaetano D'Alesio e piazza Mazzini medesima, lato ovest;

Con efficacia dalle ore 15:00 del 1 giugno 2023 alle ore 2:00 del 2 giugno 2023, dalle ore 15:00 del 2 giugno 2023 alle ore 2:00 del 3 giugno 2023, dalle ore 15:00 del 3 giugno 2023 alle ore 2:00 del 4 giugno 2023, dalle ore 15:00 del 4 giugno 2023 alle ore 1:00 del 5 giugno 2023 l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in

• borgo dei Cappuccini nel tratto compreso tra piazza Giovine Italia e via San Carlo, entrambi i lati;

• via delle Navi nel tratto compreso tra piazza Mazzini e via Carlo Bini, fatto salvo quanto

disposto dal successivo capoverso;

• piazza Mazzini nel tratto di corsia che costituisce il collegamento tra via Gaetano D'Alesio e piazza Mazzini medesima, entrambi i lati;

• piazza Mazzini nel tratto di corsia compreso tra via Cavalletti e la corsia che costituisce il

collegamento tra via Gaetano D'Alesio e piazza Mazzini medesima, lato est;

• piazza Mazzini nel tratto compreso trai i civici 41 e 46 con soppressione di n. 10 stalli di

sosta.

Con efficacia dalle ore 15:00 del 1 giugno 2023 alle ore 19:00 del 5 giugno 2023 l'istituzione in via delle Navi nel tratto compreso tra piazza Mazzini e via Carlo Bini di n. 3 (tre) stalli di sosta lato civici dispari e n. 2 (due) lato civici pari, riservati ai veicoli a servizio di invalidi muniti dell'apposita autorizzazione ex art. 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, con abrogazione di n. 5 (cinque) stalli di sosta riservati alle persone disabili in piazza Mazzini istituiti temporaneamente con ordinanza n. 3771/2023.

Con efficacia dalle ore 15:00 del 1 giugno 2023 alle ore 12:00 del 5 giugno 2023 l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Cavalletti.

Con efficacia dalle ore 19:00 del 1 giugno 2023 alle ore 2:00 del 2 giugno 2023, dalle ore 19:00 del 2 giugno 2023 alle ore 2:00 del 3 giugno 2023, dalle ore 19:00 del 3 giugno 2023 alle ore 2:00 del 4 giugno 2023, dalle ore 19:00 del 4 giugno 2023 alle ore 1:00 del 5 giugno 2023 l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Gaetano D'Alesio nell'area di sosta riservata a carico/scarico posta all'altezza dei civici 28-36.

Con efficacia dalle ore 19:45 alle ore 21:00 dei giorni 1, 2 e 3 giugno 2023 l'istituzione del senso unico di marcia in via delle Navi nel tratto compreso tra piazza Mazzini e via Carlo Bini, direzione via Carlo Bini-piazza Mazzini, ed in piazza Mazzini nel tratto compreso tra via delle Navi e la corsia che costituisce il collegamento tra piazza Gaetano D'Alesio e la piazza medesima, direzione via delle Navi-corsia di collegamento.

Con efficacia dalle ore 19:45 alle ore 21:00 dei giorni 1, 2 e 3 giugno 2023 l'istituzione del Fermarsi e Dare precedenza in piazza Mazzini all’altezza dell'intersezione con corsia che costituisce il collegamento tra piazza Gaetano D'Alesio e la piazza medesima;

Con efficacia dalle ore 19:45 alle ore 21:00 dei giorni 1, 2 e 3 giugno 2023 l'istituzione del Direzione Obbligatoria a Sinistra in via delle Navi all'altezza dell'intersezione con piazza Mazzini.

Con efficacia dalle ore 18:45 alle ore 21:00 del giorno 4 giugno 2023 l'istituzione del senso unico di marcia in via delle Navi nel tratto compreso tra piazza Mazzini e via Carlo Bini, direzione via Carlo Bini-piazza Mazzini, ed in piazza Mazzini nel tratto compreso tra via delle Navi e la corsia che costituisce il collegamento tra piazza Gaetano D'Alesio e la piazza medesima, direzione via delle Navi-corsia di collegamento.

Con efficacia dalle ore 18:45 alle ore 21:00 del giorno 4 giugno 2023 l'istituzione del Fermarsi e Dare precedenza in piazza Mazzini all’altezza dell'intersezione con corsia che costituisce il collegamento tra piazza Gaetano D'Alesio e la piazza medesima;

Con efficacia dalle ore 18:45 alle ore 21:00 del giorno 4 giugno 2023 l'istituzione del Direzione Obbligatoria a Sinistra in via delle Navi all'altezza dell'intersezione con piazza Mazzini.

Con efficacia dalle ore 19:45 del 1 giugno 2023 alle ore 2:00 del 2 giugno 2023, dalle ore 19:45 del 2 giugno 2023 alle ore 2:00 del 3 giugno 2023, dalle ore 19:45 del 3 giugno 2023 alle ore 2:00 del 4 giugno 2023, dalle ore 18:45 del 4 giugno 2023 alle ore 1:00 del 5 giugno 2023 l'accesso dei veicoli in piazza Giovine Italia, per coloro che percorrono la rotatoria antistante la medesima piazza, deve considerarsi consentito unicamente ai titolari di autorizzazione per le Zone Regolamentate “K” e “K barrata”.

Con efficacia nei giorni 1 e 3 giugno 2023 dalle ore 19:00 alle ore 20:00

• l’abrogazione delle Zone a Traffico Limitato “K barrata” e “M barrata”, con relativo

adeguamento dei sistemi elettronici di controllo;

• i veicoli dei residenti e dimoranti muniti della specifica autorizzazione per la Zona a Sosta

Controllata “K”, sono autorizzati a sostare gratuitamente negli spazi di sosta di scali D’Azeglio e nelle strade facenti parte della Zona a Sosta Controllata“J”.

Con efficacia nei giorni 1, 2, 3 e 4 giugno 2023 dalle ore 19:00 alle ore 20:00 l’abrogazione del divieto di transito in piazza Grande nel tratto compreso tra via Grande e largo Duomo, largo Duomo, via Cairoli, piazza Cavour, via Ernesto Rossi nel tratto compreso tra piazza Cavour e via Magenta, via Magenta nel tratto compreso tra via Ernesto Rossi e corso Amedeo, corso Amedeo nel tratto compreso tra via Magenta e piazza Attias;

Le linee di Trasporto Pubblico Locale che abitualmente percorrono i tratti interessati dai divieti di transito osserveranno percorsi alternativi già autorizzati per altre linee della medesima tipologia.

I provvedimenti di divieto di sosta con rimozione forzata nonché di divieto di transito sopra previsti non si applicano ai veicoli degli organizzatori identificati da apposito contrassegno.