Una casa per gli studenti a Livorno, il progetto della Diocesi: “Aiuterà i giovani e la città”

Livorno, 7 marzo 2025 – Il Vescovo di Livorno Monsignore Simone Giusti guarda lontano e disegna il futuro della città come “polo universitario sempre più attrattivo e ricco di offerte formative”. Per questo motivo gli studenti fuori sede, che scelgono di studiare a Livorno o iscrivendosi ai corsi universitari dell’Accademia Navale aperti già dall’anno accademico 2024-25 anche agli studenti senza le stellette, oppure ai corsi del Polo Universitario Sistemi Logistici con sede a Villa Letizia, hanno bisogno di un tetto sotto il quale dimorare per tutta la durata degli studi. Con i prezzi correnti anche solo per affittare una stanza, c’è poco da stare allegri. A Pisa poi il ’caro affitti’ ha fatto schizzare alle stelle gli affitti per gli universitari. Ecco perché il Vescovo Giusti ha pensato di aprire a Livorno uno studentato (o casa dello studente) in via Lopez, all’interno di un immobile di proprietà della Diocesi.

“In via Lopez sarà realizzato uno studentato a disposizione degli universitari – spiega il Vescovo Giusti – con alloggi e spazi da affittare a costi calmierati sul modello della casa dello studente di Pisa, da assegnare in base al reddito di ciascun richiedente. Anche la media dei voti conseguiti sarà titolo di assegnazione e mantenimento del posto”. “La presenza di corsi di laurea a Livorno è una opportunità di crescita e sviluppo per la città e tutta la comunità – osserva Monsignore Giusti –, perché permettono di garantire alle giovani generazioni livornesi, o di altra provenienza, una formazione di alto livello che poi permetterà di avere sul nostro territorio persone formate in grado di impegnarsi in star up innovative, con opportunità di lavoro qualificato, quello che viene definito ’buon lavoro’, che produce ricchezza e la moltiplica. Sarà inoltre un’occasione per consentire alla nostra migliore gioventù di restare e non andare fuori alla ricerca di occasioni di impiego”. Il Polo Universitario Sistemi Logisti di Villa Letizia offre: laurea triennale, magistrale, tirocini extracurriculari e master.

L’Accademia Navale invece ha aperto le porte alle matricole senza stellette per i corsi di laurea in Giurisprudenza e Ingegneria Civile dietro selezione per l’ammissione. È in fase di valutazione invece la possibilità di far seguire i corsi di Medicina e Chirurgia anche agli studenti civili.