Firenze, 15 marzo 2019 - Studenti in piazza per il clima anche in Toscana. Da Grosseto a Firenze, da Siena a Pisa, in tanti partecipano alle manifestazioni. Che vogliono porre l'accento sul problema del cambiamento climatico repentino, cambiamento climatico provocato dall'inquinamento. Giovani attivisti chiedono un cambio di rotta su ambiente e sviluppo sostenibile: lo fanno sulla scia delle proteste pacifiche della sedicenne svedese Greta Thunberg, la cui opera di sensibilizzazione ha creato un vero e proprio movimento che appunto adesso sfocia in questa manifestazione.

QUI FIRENZE - Circa diecimila manifestanti si sono radunati in piazza Santa Croce a Firenze per la manifestazione di oggi nell'ambito dello sciopero mondiale per il clima. I manifestanti, in larga parte giovani e giovanissimi, sfilano per le vie del centro in direzione di piazza Santissima Annunziata, dov'è previsto che termini il corteo. Fra gli slogan scritti su striscioni e cartelli, in italiano e in inglese, 'Invertire la rotta è possibilè, 'È il nostro futuro' e 'Vogliamo il pianeta più pulito'.

