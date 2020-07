Il pubblico ministero aveva chiesto 5 anni e 8 mesi: richiesta accolta dal giudice per l’udienza preliminare Cesare Cipolletta. Una delle prove sulle quali ci si è basati è il Dna. Per il Tribunale di Pisa fu uno stupro quello avvenuto nel casolare sull’Aurelia, la notte fra il 6 e il 7 agosto del 2019. A meno di un anno, è arrivata la sentenza, dopo il giudizio immediato, per il...

Il pubblico ministero aveva chiesto 5 anni e 8 mesi: richiesta accolta dal giudice per l’udienza preliminare Cesare Cipolletta. Una delle prove sulle quali ci si è basati è il Dna. Per il Tribunale di Pisa fu uno stupro quello avvenuto nel casolare sull’Aurelia, la notte fra il 6 e il 7 agosto del 2019. A meno di un anno, è arrivata la sentenza, dopo il giudizio immediato, per il 30enne tunisino, difeso dall’avvocato Massimo Parenti. I due, il nordafricano arrivato in Italia da appena due mesi, e la studentessa livornese - la ricostruzione - si erano conosciuti poco prima, quella sera nella zona della movida pisana. Secondo la Procura, (pm Egidio Celano) il 30enne, dopo aver portato la ragazza con il pretesto di comprare una birra – era già scattato l’orario di divieto di vendita – in un manufatto abbandonato, avrebbe iniziato a palpeggiarla nelle parti intime. Poi le avrebbe sfilato la maglietta della tuta arrivando a denundarla completamente e, alla fine, a violentarla. La giovane, che si era costituita parte civile, avrebbe cercato di allontanarlo senza riuscirci mentre lui l’avrebbe tenuta per i capelli.

Il 30enne, che era incensurato, si trova già in carcere. Si sarebbe dovuto sposare a breve, racconta la difesa che ha già annunciato appello. Alta la provvisionale stabilita in 20mila euro. "E’ un episodio che ha profondamente segnato la mi assistita, la quale ha, almeno, trovato un ristoro nella giustizia. Dubito che riuscità mai ad ottonere un risarcimento per le sofferenze che ha dovuto affrontare, ma lei stessa si è detta soddisfatta e ripagata dall’esito del processo", commenta l’avvocato Martina Gelichi che ha rappresentato la parte civile. All’imputato è stata contestata anche l’aggravante della minorata difesa, avendo approfittato dell’orario notturno e della buona fede della giovane. Il giudice ha poi disposto l’espulsione dall’Italia per l’uomo, non appena avrà espiato la pena.

Antonia Casini