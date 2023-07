Sub si sente male durante l’immersione, soccorso dalla guardia costiera

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno), 16 luglio 2023 – Un subacqueo, a seguito di un'immersione sportiva ricreativa in localitá ‘Le Formiche della Zanca’ all'Isola d'Elba, ha accusato un malore ed è stato soccorso dalla guardia costiera.

Il personale dell'ufficio marittimo di Marciana Marina è intervenuto oggi per prestare assistenza a un centro diving elbano che aveva allertato la sala operativa della capitaneria di porto di Portoferraio tramite il numero unico delle emergenze 112, comunicando il malore della persona.

Quella di oggi era la seconda immersione che il subacqueo colto da malore aveva effettuato, la prima durante la giornata di ieri, a una profonditá massima di circa 11 metri per 37 minuti.

Una volta in porto, il subacqueo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e poi trasferito all'ospedale di Portoferraio per accertamenti.

La capitaneria di porto di Portoferraio ricorda che, per chiunque voglia dedicarsi a questa disciplina, è importante seguire sempre alcune fondamentali regole di sicurezza.