All’Elba le spiagge attrezzate per persone con disabilità motoria non mancano. A Naregno, Morcone e Fetovaia, vi sono stabilimenti balneari dotati di passerelle certificate e sedia job per il trasporto agevole sulla spiaggia ed in mare. A Procchio la spiaggia, essendo molto lunga, ha vari accessi: il migliore è il viale che parte dall’abitato e porta direttamente alla spiaggia dove i diversamente abili possono usufruire di una sedia...

All’Elba le spiagge attrezzate per persone con disabilità motoria non mancano. A Naregno, Morcone e Fetovaia, vi sono stabilimenti balneari dotati di passerelle certificate e sedia job per il trasporto agevole sulla spiaggia ed in mare. A Procchio la spiaggia, essendo molto lunga, ha vari accessi: il migliore è il viale che parte dall’abitato e porta direttamente alla spiaggia dove i diversamente abili possono usufruire di una sedia job. A ridosso dell’arenile è inoltre presente una mappa tattile per non vedenti che rappresenta il golfo di Procchio. A Marciana Marina la spiaggia è raggiungibile direttamente dal lungomare ed è dotata di sedia job ed una passerella per il passaggio verso il mare. Anche le spiagge di Marina di Campo, Lacona, Cavo ed Enfola sono facilmente raggiungibile anche se poi mancano le passerelle per arrivare al mare. Un discorso a parte lo meritano infine le spiagge del comune di Portoferraio dove la Biodola è l’unica che, al suo accesso principale, grazie ad un accordo con un privato, è dotata di una passerella a norma per l’accesso al mare. Nel capoluogo isolano c’è infatti il caso delle Ghiaie - dove dal viale soprastante si può comunque scendere facilmente sulla spiaggia di sassolini bianchi – che ha a disposizione dallo scorso anno una passerella certificata di proprietà comunale per poter raggiungere tranquillamente il mare difficilta motorie che però al momento non è posizionata.

"Abbiamo questa passerella dallo scorso anno – dice l’assessore al demanio Leo Lupi – ma abbiamo avuto fino ad ora delle remore ad installarla. Andrebbe infatti rimossa tutte le sera perchè in caso di improvviso peggioramento delle condizioni meteo c’è il rischio concreto che vada distrutta. Stiamo cercando di definire con la protezione civile un accordo per la sua ‘gestione’ e stiamo pensando anche di acquistare una sedia job ed altre attrezzature per i disabili. Purtroppo sul fronte dell’accessibilità delle spiagge per i disabili siamo indietro e dobbiamo recuperare terreno. In passato non è stato fatto molto in tal senso. Anche gli operatori titolari delle concessioni che dovrebbero favorire l’accesso a tutti finora non lo hanno fatto. Cercheremo di invertire questa tendenza".