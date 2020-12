Scricchiola il modello della Parchi Val di Cornia. Tre sindaci, Alberta Ticciati - Campiglia, Alessandro Bandini - San Vincenzo e Alessandro Scalzini - Sassetta, chiedono l’intervento del presidente Eugenio Giani. I tre sindaci hanno indetto una conferenza stampa per denunciare la mancata condivisione dei percorsi fin qui fatti dal nuovo Cda, l’impossibilità ad avere un dialogo, l’assenza di un piano di rientro. "Abbiamo chiesto un piano di sviluppo, non lo abbiamo ancora ricevuto – ha detto il sindaco Ticciati – l’ultimo...

Scricchiola il modello della Parchi Val di Cornia. Tre sindaci, Alberta Ticciati - Campiglia, Alessandro Bandini - San Vincenzo e Alessandro Scalzini - Sassetta, chiedono l’intervento del presidente Eugenio Giani. I tre sindaci hanno indetto una conferenza stampa per denunciare la mancata condivisione dei percorsi fin qui fatti dal nuovo Cda, l’impossibilità ad avere un dialogo, l’assenza di un piano di rientro. "Abbiamo chiesto un piano di sviluppo, non lo abbiamo ancora ricevuto – ha detto il sindaco Ticciati – l’ultimo fatto grave in ordine di tempo è la discussione sul previsionale 2020. Ci è stato presentato un debito di 1,2 milioni di euro, senza nessun tipo di ragionamento, rispetto al contratto di servizio la cifra è raddoppiata. Abbiamo chiesto un piano di risanamento, mai presentato. E poi è arrivato il verbale, il Cda aveva dato per approvato il bilancio per noi non votabile. Ecco perché abbiamo scritto al presidente per far comprendere anche quello che viviamo tutti i giorni". Bandini ha ricordato che "per noi il modello Parchi è un’eccellenza, ma non c’è strategia. La Regione rappresenta un ente superiore che deve far chiarezza. Oggi ci troviamo estromessi". Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Sassetta Scalzini: "Siamo parte importante della storia della Parchi. E oggi se manca la condivisione, manca tutto". Sulla questione del debito Bandini ha chiarito che se è vero che è sempre stato ripianato dai comuni, "è la prima volta che viene chiesto un surplus". E che dalla Parchi è stato chiesto di riproporzionarlo o in base agli abitanti o in base ai servizi che ha ogni comune. Alla domanda se questo modello non funziona più per questioni politiche, Bandini ha parlato anche di possibilità di "un altro sistema associativo, da valutare". E la Ticciati ha precisato che "non abbiamo modo di misurarci sul piano politico perché non ci danno la possibilità. Una società pubblica non può essere gestita come una società privata".

Nella lettera inviata a Giani si dice che "con l’aggravarsi del quadro economico si sono ridotte le capacità d’investimento e la qualità della gestione. Ciascun Comune è stato posto di fronte alla sostenibilità dei propri beni, si è abbassata la capacità di autofinanziamento e aumentano i contributi richiesti ai Comuni per il ripiano delle perdite. Si tratta di gravissime criticità. Il quadro economico finanziario della società è allarmante e insostenibile per i Comuni. Il presidente e l’Ad, nonostante il preciso mandato conferito dall’assemblea dei sindaci di realizzare e presentare entro tre mesi un Piano industriale, è stato totalmente e gravemente disatteso".

Maila Papi