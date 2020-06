Fabio Saller ex dirigente del settore commercio del Comune oggi in pensione, riveste il ruolo di presidente del Coordinamento dei Centri commerciali naturali istituito tre mesi fa, poco prima dell’emergenza coronavirus. "Obiettivo del coordinamento è mettere insieme le istanze dei Ccn coordinandole per valorizzarne specificità e vocazione – spiega Saller – evitando la sovrapposizione delle iniziative. Un esempio: il Ccn piazza XX e dintorni è deputato alla valorizzazione...

Fabio Saller ex dirigente del settore commercio del Comune oggi in pensione, riveste il ruolo di presidente del Coordinamento dei Centri commerciali naturali istituito tre mesi fa, poco prima dell’emergenza coronavirus. "Obiettivo del coordinamento è mettere insieme le istanze dei Ccn coordinandole per valorizzarne specificità e vocazione – spiega Saller – evitando la sovrapposizione delle iniziative. Un esempio: il Ccn piazza XX e dintorni è deputato alla valorizzazione del vintage". Il Coordinamento rappresentanti 5 Ccn: Colline, Fiorentina, San Jacopo, piazza XX e dintorni e Banditella-Marilia. Anche il Ccn Antico Borgo Reale sta valutando la possibilità di aderire.

Come siete organizzati?

"Siamo aperti a qualunque ingresso nel rispetto dei nostri principi statutari tra i quali valorizzare il commercio di vicinato e la città stessa come luogo di aggregazione e vita sociale. Tutto per controbilanciare la preminenza della grande distribuzione. Se chiudono i negozi i quartieri non saranno più vivibili nemmeno in termini di sicurezza".

Il commercio di prossimità soffre...

"Sì, pensiamo a piazza Venti, piazza Garibaldi e anche piazza XI Maggio dove le saracinesche chiuse sono numerose. I Ccn sono un presidio dei cittadini e dei commercianti".

Cosa avete chiesto al Comune per aiutare le attività messe in crisi dall’emergenza?

"Il Coordinamento ha già scritto al Comune chiedendo di concedere gratuitamente il suolo pubblicato anche sugli stalli blu a negozianti ed esercenti. Il Comune lo ha fatto per bar, ristoranti e artigiani che vendono alimentari, ma noi insistiamo che sia esteso alle attività di natura diversa come negozi di abbigliamento e scarpe. Spero arrivi una risposta positiva".

Al Comune dovrebbero arrivare tra i 7 e gli 8 milioni dallo Stato per ridare ossigeno al bilancio messo a dura prova dall’emergenza...

"Noi proponiamo di discutere con l’amministrazione le modalità di attribuzione di queste risorse puntiamo al sostegno per i canoni di affitto che pagano negozianti ed esercenti. Il Comune ha fatto molto con le risorse di cui disponeva, ma il bisogno va oltre questo sforzo già profuso".

Il Coordinamento dei Ccn è inoltre preoccupato per quello che accadrà da settembre...

"Entreremo in una fase drammatica perché scadranno i differimenti di molti pagamenti. Si rischia la chiusura di molte attività commerciali in città".

Monica Dolciotti