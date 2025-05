Un super yacht da 70 metri, la cerimonia di consegna al cantiere Lusben di Livorno

Livorno, 16 maggio 2025 – Ieri mattina presso il cantiere Lusben di Livorno, ha avuto luogo la cerimonia di consegna del superyacht M/Y Alfa, straordinario 70 metri recentemente sottoposto a un importante refit. Lavori lunghi sei mesi ed un progetto che va avanti da oltre un anno per un altro capolavoro uscito dai cantieri Benetti. Durante la cerimonia sono intervenuti il direttore commerciale di Lusben Gianni Paladino e il site manager di Lusben su Livorno Alessio Centelli, il project manager Simone Lotini e Andrè Mahr, dirigente di Ocean Indipendence, azienda collaboratrice nel progetto. Ad aprire le celebrazioni è stato Paladino: “Questo è uno dei progetti più importanti di Lusben come grandezza, impegno e complessità. Siamo fieri di celebrare quest’oggi la consegna di questo capolavoro del cantiere Benetti, il cantiere degli yacht. Questo è stato un vero viaggio lungo più di un anno e con molte complicazioni, ma l’approccio della famiglia Lusben e di tutti i collaboratori ha fatto la differenza. Oggi è una celebrazione e vogliamo godercelo accanto a questo bellissimo yacht e qui da Benetti, nella casa dello yachting”.

“Vorrei ringraziare chi ha deciso di scegliere Lusben – ha proseguito Centelli -, abbiamo trovato delle difficoltà, ma siamo riusciti a superarle per creare Alfa. Un lavoro di grande sviluppo tecnologico e qualitativo, per raggiungere il più alto grado di durabilità, sia negli interni che nelle parti meccaniche. Questo tipo di progetto richiede precisione e meticolosità, per questo ringrazio Simone Lotini per il lavoro eccezionale”. È stato poi il momento di Lotini: “Voglio ringraziare tutti quelli che hanno fatto parte della squadra che ha lavorato a questo bellissimo progetto. È stato un viaggio impegnativo ma bellissimo e voglio ringraziare in particolare il capitano, lo staff e il management di Ocean Indipendence. Non stiamo celebrando la consegna, ma il simbolo di cosa possiamo fare insieme”. “Oggi è un giorno speciale – ha concluso Mahr -, non solo per la consegna di questo bellissimo yacht, ma soprattutto celebriamo il lavoro e la precisione delle persone che hanno lavorato a questo progetto. La qualità del lavoro è enorme e ogni dettaglio mette in evidenza l’attenzione e la passione per il lavoro che hanno fatto”.