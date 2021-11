Livorno, 12 novembre 2021 - Ancora svastiche in città. A Livorno ne è comparsa un'altra, stavolta al parcheggio dell'ex Cinema Odeon, in pieno centro cittadino. Ed è un caso la presenza del simbolo, dopo che nei giorni scorsi c'era stato un altro grave episodio, con una serie di svastiche che erano state disegnate sui totem di un'iniziativa commerciale in Borgo Cappuccini. E si era levato un coro di generale indignazione in città. La svastica all'Ex Odeon è stata disegnata con un pennarello nero, non lontano anche dall'accesso al Parco Centro Città.

