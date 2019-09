Livorno 2 settembre 2019 - Sono ripresi nella prima mattina di lunedì i lavori nel cantiere di viale della Costituzione a Stagno per il taglio di tre dei 27 pini rimasti ancora in piedi, dei 54 che dovranno essere tagliati.

Lo ha deciso il Comune di Collesalvetti perché gli alberi sono stati classificati come malati o vecchi, secondo il piano di riqualficazione comunale della zona.

I cittadini però non ci stanno. Hanno chiesto così che un loro esperto esamini le piante non ancora tagliate e che le sottoponga a prove di trazione, "ma il Comune non lo ha ancora autorizzato dopo quasi un mese dalla richiesta".

Il Comune ha invece chiesto una perizia all'università i Pisa che ha confermato la necessità di abbattere le piante.

"Al loro posto saranno messi altri alberi - assicura il sindaco di Colle Adelio Antolini - che garantiranno un miglior assorbimento dell'anidride carbonica in zona". La vegetazione a Stagno è necessaria sul piano ambientale perché qui "l'inquinamento - ricorda il Comitato - è elevato per la presenza dipresenza di numerose attività industriali inquinanti". (Notizia in aggiornamento)

Monica Dolciotti