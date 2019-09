Cecina (Livorno), 8 settembre 2019 - Si chiude oggi dopo una settimana di attività e spettaccoli collaterali -che hanno fatto ogni sera il tutto esaurito - il programma della 58° edizione della Targa Cecina. E oggi va in scena l’appuntamento più atteso: la sfilata finale dei carri e la corsa podistica dei sette rioni. “Campaciocchi” colori nero verde diesse Alberto Caprai, “Casine” colori giallorosso direttore sportivo Marco Simoncini-il rione che sette giorni fa ha trionfato vincendo dopo dieci anni la minitarga al termine di una corsa entusiasmante-, “Marina” colori sociali blu diesse Walter Dominici e Massimo Selmi, “Palazzaccio” giallo direttore sportivo Simone Pellegrini, “Palazzi” colori gialloverde direttore sportivo Massimo Mengozzi, “Ponte” colori celeste diesse l’esperto Roberto baesso, “Stazione” verde-nero.

Lo scorso anno la corsa fu vinta da Federico Giusti del rione Campaciocchi ma la targa ando’ al rione Palazzi, piu’ “ squadra” con i suoi quattro podisti. “Palazzi” cerchera’ di fare il bis, “ Ponte” sara’ in gara con la squadra piu’ giovane tutti under 18 una formazione che guarda al futuro in grado di sgomitare con tutti gli avversari.Nell’albo doro degli ultimi dieci anni “Casine” ha vinto nel 2009, “Marina” nel 2010 e 2011 poi “Palazzi” ha fatto la parte del leone portando a casa la Targa ininterrottamente dal 2012. Ma l’attesa dei rionali e’ anche per ilò verdetto delle giurie della sfilata: costumi, sfilate, balletti, carro, miglior spettacolo e la novita’ del voto web che domenica scorsa, dopo poche ore, aveva gia’ messo insieme mille votanti. Questi i carri: “Bim Bum Bam” Campaciocchi, “il nostro luna-park” Casina, “Marina dance filmfestival” Marina, “That’s America” Palazzaccio, “Happy Hallowen” Palazzi, “Mechanic” Ponte, “P’anda’ alla stazione” Stazione. Ingresso libero, inizio sfilata alle 15,30. Quest’anno la Targa è diventa social. I carri, in via sperimentale, possono essere votati anche dal web, attraverso il sito della Targa e la pagina facebook dell’associazione, fino a questa sera alle 20.30 . La Targa in bronzo verrà consegnata “sul campo” subito dopo la fine della corsa, gli altri verdetti in tarda serata verso le 23 con le premiazioni ai carri, ai balletti e alle sfilate ai capannoni della Targa in via Torres.