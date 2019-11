Piombino (Livorno), 12 novembre 2019 - Un gesto vandalico contro la redazione di Piombino del quotidiano Il Tirreno, una scritta a imbrattare la targa che si trova all'ingresso degli uffici.

Un gesto "piccolo", come viene definito dallo stesso quotidiano, "ma pericoloso per il suo potenziale. È un’avvisaglia, una pessima previsione meteo per il clima di una comunità".

Da parte dell'Associazione Stampa Toscana arriva "piena solidarietà al direttore Fabrizio Brancoli e a tutti i colleghi de Il Tirreno per la scritta intimidatoria e offensiva vergata sulla redazione di Piombino. E' sempre intollerabile l'attacco a un giornale, ma in questo caso l'indignazione è ancora più forte perché sembra che il gesto vile s'inserisca nella polemica sulla proposta di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, vittima di minacce razziste e costretta, ora, a essere scortata. L'Associazione Stampa Toscana - scrive l'Ast in una nota - invita anche le istituzioni a reagire e a esprimere forte vicinanza a Il Tirreno e al suo direttore e si augura che le forze dell'ordine riescano a individuare le mani e le menti che hanno voluto offendere il giornale e i sentimenti di libertà e di democrazia che esprime da sempre".