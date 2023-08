La piccola tartaruga torna in mare dopo aver rischiato la vita

Livorno, 24 agosto 2023 – Dopo sette mesi è stata nuovamente liberata in acqua Blu, la piccola tartaruga Caretta caretta ritrovata lo scorso 18 gennaio dopo una mareggiata, a San Vincenzo, da due passanti che stavano raccogliendo rifiuti di plastica ammassati sulla battigia.

La piccola tartaruga, nata presumibilmente nell'estate del 2022, fa sapere Arpat in una nota, mostrava segni di assideramento fu messa in incubatrice per una notte a temperatura e umidità costanti.

La mattina seguente riprese a muoversi e dare i primi segnali di vita, mangiando un pò di gambero. Tuttavia, una volta inserita in vasca emersero difficoltà di galleggiamento importanti imputabili ad un'infezione intestinale ed a complicazioni respiratorie conseguenti agli effetti della mareggiata.

Nei mesi di permanenza presso il Centro recupero e riabilitazione per tartarughe marine dell'acquario di Livorno Blu si è lentamente ristabilita, raggiungendo un peso di 1,6 chili e 30 centimetri di lunghezza. I vari esami diagnostici, uniti alle valutazioni cliniche, hanno stabilito il buono stato di salute dell'animale, finamente liberato in mare e dotato di un microchip per poterlo identificare.