Tartarughe marine, è l’anno dei record. E l’Elba si conferma l’ambiente preferito

Portoferraio (Livorno), 30 settembre 2023 – Quest’estate migliaia di tartarughine hanno fatto capolino sulle spiagge italiane, risalendo una sopra l’altra sulla sabbia per raggiungere la riva e scoprire la vita. Sono stati ben 444 i nidi trovati nel Belpaese, di cui 23 in Toscana.

In testa la provincia di Livorno con 11 nidi quasi tutti all’Elba, 4 nidi a Grosseto e in Versilia. Alla luce di questi numeri, questa porzione del Mediterraneo si conferma un’importante nursery, assumendo quindi un ruolo significativo per la conservazione della Caretta caretta ha detto Stefano Di Marco, coordinatore dell’Ufficio progetti di Legambiente e Project Manager di Life Turtlenest.Il 2023 è l’anno record delle nidificazioni di Caretta caretta nel Mediterraneo Occidentale con 444 nidi registrati in Italia a chiusura della stagione: è il dato più alto di sempre.

In Italia il numero delle ovodeposizioni rispetto alla stagione 2022 è triplicato: l’anno scorso il conteggio di fine stagione si era fermato “soltanto” a 129.

Al successo hanno contribuito anche i 120 volontari di Legambiente Arcipelago Toscano che all’Elba, coordinati dalla “Signora delle tartarughe Isa Tonso, hanno individuato e monitorato ben 7 nidi. In testa alla classifica del boom italiano c’è la Sicilia (156 nidi). Seguono la Calabria (125 nidi), la Campania (54), Puglia (45), la Toscana (23) Dai nidi deposti ci si attende la nascita circa 20mila baby-tartarughe, che, una volta in mare, dovranno fronteggiare una serie di pericoli e insidie. Infatti, si stima che soltanto 1 esemplare su 1000 arrivi all’età riproduttiva (20-25 anni). Il surriscaldamento delle acque sta spostando l’areale delle tartarughe verso il Mediterraneo Occidentale. È necessario trovare un compromesso tra attività economiche e salvaguardia della specie.

