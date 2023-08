“Tartarughe marine, questa colonizzazione potrebbe essere causata dal riscaldamento delle acque”

Pisa, 9 agosto 2023 – “E’ in atto una forma di nuova colonizzazione delle nostre spiagge. L’aumento delle nidificazioni delle tartarughe è inequivocabile. Il trend è in crescita anche se bisogna osservare il fenomeno per altri anni”.

A parlare è Paolo Luschi, docente biologo dell’Università di Pisa, tra i coordinatori del progetto europeo “Life medturtles” che ha l’obiettivo di proteggere anche con l’uso di droni, due specie a rischio che popolano i nostri mari: la tartaruga comune (Caretta caretta) e quella verde (Chelonia mydas).

Il professor Paolo Luschi

A cosa è dovuto questo boom di nidificazioni?

"Si possono fare delle ipotesi. E’ in atto una colonizzazione di nuovi siti di nidificazione. Sicilia e Calabria sono mete quasi ordinarie per le tartarughe. Il fenomeno può essere imputato al riscaldamento delle nostre acque. Ripeto: è una ipotesi che avrebbe bisogno di anni di studio. Da sud, dalle zone meridionali del Mediterraneo, c’è uno spostamento verso coste e isole più settentrionali. Questo può essere dovuto anche all’aumento della temperatura”.

Altre ipotesi che si possono fare?

"Ci può essere anche, chiamiamolo così, un “errore” da parte delle mamme Caretta, oppure ci può essere un atto volontario delle stesse. Cioè le madri Caretta ci provano, anche un po’ alla cieca. Dal punto di vista evolutivo, provano a colonizzare nuove zone. E’ un po’ prematuro parlare di un vero boom. Diciamo che questa è per ora un’annata speciale e fa ben sperare per un trend in crescita anche se vanno tenute in conto le classiche fluttuazioni. Un anno ci sono 100 nidificazioni, l’anno dopo 70, e quello successivo 80. Ciò che sta accadendo all’Elba e in altri lidi toscani però, fa sperare in una sorta di ritorno nei prossimi anni su quei lidi di nidificazione”.

Il video di Fetovaia

Le tartarughe quindi torneranno lì? Come fossero rondini che ritrovano lo stesso nido dopo migliaia di chilometri?

"Dipenderà molto da come andrà la schiusa. Però, solitamente, sì le tartarughe ritornano a nidificare lì dove sono nate. Può essere che una mamma tartaruga che oggi ha nidificato da noi, sia nata venti anni fa proprio lì in quell’arenile”.

Le tartarughe, soprattutto la Caretta, sono creature dal delicato equilibrio riproduttivo. Hanno bisogno di una sorta di incubatrice naturale. Cosa cercano nelle nostre spiagge?

“In primis va chiarito che le tartarughe nel Mediterraneo ci sono sempre state. Basti pensare a quante rimangono impigliate nelle reti da pesca. Le tartarughe passano il 90% della loro vita in acqua. Non le vediamo. Le vediamo in spiaggia e sono uno spettacolo, non c’è dubbio. Da noi evidentemente hanno trovato non solo le temperature giuste ma anche il dovuto ”rispetto” per la deposizione e poi la schiusa delle uova. Non da ultimo, le tartarughe per la loro “incubatrice” scelgono anche il tipo di granulosità della sabbia”.

La tartaruga marina della specie Caretta caretta sulla spiaggia di Fetovaia, all'isola d'Elba, l'8 agosto 2023

Il professor Luschi, insieme con il professor Paolo Casale sempre di Unipi, sono stati i coordinatori di “Life medturtles”, il progetto di salvaguardia e monitoraggio delle tartarughe finanziato dalla Ue con tre milioni di euro e ha coinvolto i mari di Albania, Spagna, Tunisia e Turchia.

di Carlo Venturini