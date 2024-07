Tavolo in prefettura: "Garantiamo la sicurezza"

Sciopero Toremar, incontro in Prefettura per le misure a sostegno dei turisti e viaggiatori. Il prefetto Giancarlo Dionisi ha convocato ieri una riunione dedicata allo sciopero proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti Toscana per domani, per la salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti Toremar.

"Esprimo la massima vicinanza alle maestranze nell’esercizio del loro fondamentale diritto ad esprimere legittime preoccupazioni per il lavoro - ha detto il prefetto Dionisi - il ruolo dei sindacati, nella loro funzione di rappresentanza dei lavoratori, è quello di portare all’attenzione dell’intera collettività e delle istituzioni le vicende che possono mettere a rischio il posto di lavoro e la situazione economica di intere famiglie". Il prefetto ha anche sottolineato che incontrerà a breve "tutte le organizzazioni sindacali nei vari settori per conoscere e partecipare alle tematiche inerenti la situazione dell’occupazione in questa provincia". Nel corso della riunione è stato precisato che le sigle sindacali nel rispetto dei tempi, hanno assicurato per domani i servizi minimi garantiti fissati nei contratti ed accordi del settore marittimo. Il prefetto ha promosso l’attivazione di specifiche misure volte a contenere il disagio di turisti e passeggeri che transiteranno, in particolare, negli scali di Piombino e Portoferraio. "Sono vicino a tutti i passeggeri ed ai turisti che fanno visita alle isole e che, manifestando interesse alle bellezze del territorio, costituiscono una risorsa preziosa per il turismo ed implementano occupazione - ha proseguito il prefetto - e perciò desidero esprimere tutta la mia personale vicinanza alle persone coinvolte per eventuali disagi che potranno verificarsi, assicurando tutto il mio impegno nel garantire ogni utile misura di assistenza e le migliori condizioni di sicurezza". Insieme a tutte le componenti interessate tra cui le forze dell’ordine, i Comuni di Piombino e Portoferraio, la Provincia, le Capitanerie di Porto, l’Autorità portuale ed i rappresentanti Toremar sono stati valutati e concordati adeguati piani di viabilità, l’assistenza ai passeggeri per pianificare il regolare deflusso ed accesso alle banchine ed alle zone di imbarco e sbarco e garantire la massima sicurezza della circolazione prevedendo ogni possibile supporto alle necessità dei turisti in transito. La Toremar ha dichiarato di aver adottato adeguate campagne informative.

Maila Papi