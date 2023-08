Taxi non accessibili, disabili restano a piedi

Livorno,1 agosto 2023 – “I taxi a Livorno non sono accessibili alle persone di disabilità in carrozzina". A confermarlo è Valerio Vergili, garante dei diritti delle persone disabili del Comune.

"A un anno di distanza dal confronto avviato con l’assessore alla mobilità Giovanna Ceppalello, i rappresentanti del settore taxi, Fabrizio Torsi presidente della Associazione promozione sociale (ex Paraplegici Livorno), con il mio intervento, la richiesta di attrezzare i taxi con dispositivi che permettano a chi è in carrozzina di salirci sopra per raggiungere qualsiasi destinazione liberamente è ancora al palo".

A sostenere la battaglia di Valerio Vergili c’è anche Roberto Boschi di Federconsumatori. "Anche Federconsumatori sta intervenendo per convincere gli operatori del trasporto pubblico non di linea a dare una risposta alle persone disabili in carrozzina. – dichiara Boschi – Ma fino ad ora non ci sono state risposte. Di qui la richiesta di incontro all’assessore alla mobilità Giovanna Cepparello per discutere la questione con tutti i soggetti interessati al più presto. Questo incontro è previsto per il 21 agosto".

L’assessore Cepparello precisa: "Oltre a interloquire con Torsi, Boschi e Vergili, a settembre si riunirà il comitato di monitoraggio per il trasporto pubblico per affrontare la questione dei taxi e dei mezzi Ncc perché l’accessibilità di questi mezzi è un obbligo di legge. Il servizio che svolgono è a tutti gli effetti di trasporto pubblico e non ci devono essere impedimenti per le persone con capacità motoria ridotta o fortemente compromessa al punto che devono servirsi della carrozzina".

di Monica Dolciotti