Sarà l’inchiesta della procura di Livorno a fare piena luce sulla morte di Giorgio Chiovaro,39 anni di Donoratico,che ha perso la vita giovedì mattina in un incidente sul lavoro a Piombino. Sequestrata la barca che lo ha investito, emessi gli avvisi di garanzia a carico dei legali rappresentanti della ditta per cui lavorava Giorgio e per la persona che era al timone del natante. Disposta l’autopsia sul corpo della vittima. Giorgio Chiovaro, che lascia la moglie, insegnante di musica e un figlio di tre anni, era uscito in mare con la squadra di operatori sub, tutti dipendenti della Civita Ittica. Dovevano fare manutenzione alle gabbie: tre chiatte si sono dirette alle vasche con i sub a bordo per cambiare le reti, un’operazione che si fa di solito ogni 4 mesi. Dopo aver svolto il lavoro, i sub sono risaliti in superficie, sono saliti sulle chiatte di appoggio. Ma non tutti erano a bordo. Giorgio Chiovaro non era ancora risalito. E mentre lo stava facendo la chiatta era già in movimento. L’elica lo ha preso. Questa la prima ricostruzione in base alle testimonianze, ma la dinamica esatta è ancora da verificare. Immediati i soccorsi dei compagni, che hanno dato l’allarme. È partita la motovedetta della Capitaneria di porto, è stato allertato l’elisoccorso Pegaso che è atterrato sulla banchina del porto. I compagni hanno praticato le manovre di rianimazione, il sub è andato presto in arresto cardiaco, una quarantina di minuti di tentativi di rianimarlo. Ma quando il sub è arrivato sul porto era già morto, troppo profonde le ferite che aveva riportato nell’impatto con la chiatta. Sgomento fra i compagni di lavoro che si sono ritrovati tutti in via Arno a Montegemoli. Chiovaro era amico di tutti, sempre sorridente, scherzoso. Nessuno ha voglia di parlare. Lutto a Donoratico dove Chiovaro abitava da pochi anni, era apprezzato e conosciuto insieme alla sua famiglia. "Una morte inaccettabile" l’hanno definita la Cgil e la Flai Cgil. "Apprendiamo purtroppo di un nuovo incidente mortale sul lavoro. Il lavoro di questi sub è spesso molto complicato e rischioso, ed è per questo che chiediamo da tempo una maggior tutela per questi lavoratori, attraverso investimenti in nuove tecnologie e formazione continua".

Il problema della sicurezza non è certo secondario: purtroppo ci sono stati negli ultmi mesi molti incidenti mortali sul lavoro. Nel caso degli addetti agli impianti ittici c’è poi una situazione veramente particolare: sono inquadrati con il contratto di operaio agricolo, perché l’agroittica rientra nel settore dell’agricoltura, ma è chiaro che le competenze e la formazione necessrie per agire in mare sono completamente dioverse da chi si trova in un campo con un trattore o in una stalla con le mucche. E specialmente per i subacquei che lavorano sotto il livello del mare in condizioni in cui la sicurezza è fondamentale e non può essere lasciata solo alla buona volontà delle aziende, ma deve essere oggetto di regole precise che attualmente non sono previste. Tutto questo al di là del caso specifico sul quale evidentemente ci sono stati errori e negligenze che sono costati la vita a una persona e sul quale sta indagando la magistratura.

La nostra zona ha decine di persone che lavorano in questo ambito e servono interventi immediati per evitare che situazioni di rischio possano ripetersi. Il mare è una grande riosorsa e l’allevamento ittico dà buoni risultati, ma la sicurezza è al primo posto.

