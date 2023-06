Tensione per il rigassificatore: “Vogliamo il Rapporto definitivo di sicurezza”

Piombino (Livorno), 19 giugno 2023 – Il Comitato salute pubblica di Piombino-Val di Cornia torna alla carica per la vicenda del rigassificatore.

Lo fa scrivendo al Commissario straordinario, Eugenio Giani, chiedendogli “di pubblicare, sull’apposito sito del Commissario, il Rapporto definitivo di sicurezza con il relativo parere del Comitato tecnico regionale del progetto della Snam inerente la nave Golar Tundra”.

“Tutti gli atti progettuali del rigassificatore FSRU di Piombino, dalle relazioni agli elaborati tecnici, al Rapporto provvisorio di sicurezza, ai pareri di tutti gli enti coinvolti nel procedimento, sono stati pubblicati sull’apposito sito informativo del Commissario straordinario, presidente della Regione Toscana. Il Rapporto definitivo di sicurezza – aggiunge il Comitato – non è altro che l’ultimo elaborato/documento progettuale dell’impianto a rischio di incidente rilevante. Pertanto, riteniamo debba avere lo stesso trattamento di conoscenza e pubblicità riservato a tutti gli altri elaborati”.

“La legge sulla partecipazione e sul coinvolgimento, legge 241 del 1990 e il decreto 105 del 2015 – aggiunge il Comitato di salute pubblica - rispecchiano la necessità di rendere edotto il pubblico su vicende procedurali che interessano i loro territori, in specie queste che rivestono aspetti particolarmente importanti per la sicurezza delle persone che vivono, lavorano o transitano in quei luoghi. Riteniamo sia un dovere d’ufficio assolvere a questa richiesta di pubblicità”.