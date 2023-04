Tenta di fare acquisti in tabaccheria usando una carta di credito appena rubata

Livorno, 21 aprile 2023 – Ci risiamo: i carabinieri di Livorno Centro hanno denunciato in stato di libertà una 37enne livornese, pluripregiudicata, per ricettazione e per il tentativo di indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Si tratta di una “vecchia conoscenza”.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna avrebbe tentato due volte di fare acquisti in una tabaccheria di Livorno con delle carte di credito risultate provento di furto perpetrato ai danni di una coetanea, ma senza riuscirci.

La vittima, infatti, resasi conto del furto del portafogli, avvenuto verosimilmente mentre stava facendo acquisti in un negozio per animali, ha subito bloccato le carte. Rivoltasi ai carabinieri, i militari hanno immediatamente avviato le indagini concentrate sul luogo del furto e presso la tabaccheria interessata per le transazioni, individuando la presunta responsabile.

Per la donna è quindi scattata la denuncia alla Procura labronica.