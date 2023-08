Tenta di pagare il conto del bar con un bancomat rubato

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno), 3 agosto 2023 – Per non pagare un conto di circa 40 euro prima avrebbe provato ad allontanarsi furtivamente poi, fallito il tentativo per l'intervento del gestore del locale, avrebbe provato a saldare il conto con un bancomat oggetto di furto.

Per questo un 50enne è stato fermato dai carabinieri: l'uomo aveva in tasca ulteriori quattro carte di debito e credito intestate a differenti titolari, denunciato.

È accaduto in un bar del centro storico di Portoferraio dove il 50enne, turista, aveva consumato al tavolo. L'uomo, secondo quanto riferito dagli investigatori, sarebbe stato invitato dal gestore del locale a saldare il conto ma avrebbe presentato una carta bancomat con la quale però non sarebbe stato possibile effettuare la transazione nonostante i reiterati tentativi.

A quel punto sono stati allertati i carabinieri e, da un successivo controllo, i militari hanno trovato nelle tasche dell'uomo altre quattro carte di pagamento, oltre a quella presentata al gestore del bar, nessuna riportante le generalità del turista bensì tutte con nominativi differenti.

Da accertamenti più approfonditi, spiegano ancora gli investigatori, i militari hanno appurato che le carte erano tutte oggetto di furti consumati nei giorni precedenti nel milanese e nel varesotto e già bloccate dai legittimi proprietari. Le carte sono state sequestrate per ulteriori accertamenti e l'uomo, torinese, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di pagamento.