Tenta di strangolare la sorella quindicenne, arrestato in Francia l’ex giocatore del Livorno Belfodil

Livorno, 5 giugno 2023m – Vi ricordate del calciatore franco-algerino Ishak Belfoldil? Indossò la maglia del Livorno in 17 partite nel 2014 in Serie A, senza lasciare il segno (gli amaranto retrocessero in Serie B). Avrebbe dovuto sfondare le reti, ma così non fu.

Stavolta balza alla ribalta della cronaca per aver tentato di strangolare la sorella quindicenne: è stato arrestato dalla polizia di Elancourt, nella regione di Parigi.

Belfodil, che oggi ha 31 anni e che in passato aveva indossato anche le maglie di Bologna, Parma, Inter (e, in prestito, appunto quella del Livorno) è stato interrogato dagli investigatori dopo una lite con la sorella, che presentava segni di strangolamento che non hanno richiesto cure mediche: lo ha indicato la stessa fonte, che ha confermato il contenuto di un articolo del quotidiano Le Parisien.

Il giocatore, adesso attaccante del club qatariota Al Gharafa, vanta 19 presenze e 2 gol con l'Algeria dal 2013, avendo precedentemente giocato nelle nazionali giovanili francesi.

Dopo essere passato il vivaio del Paris Saint-Germain, ha cambiato spesso club (12 volte in 13 anni). Ha giocato anche nel Lione tra il 2009 e il 2012, vanta esperienze anche in Belgio e Germania.