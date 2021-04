Livorno, 6 aprile - Arrestati dai carabinieri di Stagno, in flagranza di reato, due uomini di origine campana di 28 e 31 anni per i reati di truffa e ricettazione.

Nella mattinata del 2 aprile i due si erano presentati c/o l’esercizio commerciale "Zona Market" in via Glauco Masi 7 a Livorno, tentando di procedere all’acquisto di prodotti alimentari e bevande, per un importo approssimativo di circa 1400 euro, con un assegno postale risultato essere oggetto di smarrimento e pertanto denunciato.

Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma, grazie all’ottima comunicazione con i titolari dell’esercizio, ha consentito di trarre in arresto i due giovani “trasfertisti”, peraltro residenti in altra località toscana. Espletate le formalità di rito, i due sono stati momentaneamente sottoposti agli arresti domiciliari. A seguito della convalida dell’arresto è stata applicata per entrambi la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Empoli.