Livorno, lite fra vicini: tentato omicidio, investe il rivale con il furgone

Livorno 16 giugno 2023 – La lite tra due uomini per problemi di vicinato e condominiali venerdì 16 giugno nella tarda mattinata, è sfociata in un tentato omicidio.

Tutto è iniziato alle prime ora del mattina con un violento alterco tra un livornese e un cittadino nordafricano.

Quest'ultimo dopo la discussione ha sporto denuncia in Questura contro il vicino sostenendo di essere stato minacciato con un'arma da fuoco.

A questo punto le pattuglie delle volanti si sono recate in via della Padula dove tutto è iniziato e hanno perquisito l'abitazione del livornese per trovare le armi che non sono state rinvenute.

Mentre la perquisizione era giunta al termine, l'uomo accusato di minaccia a mano armata è uscito di casa. E’ salito sul suo furgoncino per andare in Questura per contro querelare il vicino che nello stesso momento stava rincasando in sella allo scooter.

Quando l'uomo lo ha visto ha ingranato la marcia e accelerato colpendolo in pieno. Poi ha tentato di schiacciarlo mentre era a terra. Non riuscendoci, è sceso dal furgoncino e lo ha preso a pugni.

A quel punto gli agenti che stavano uscendo dall'abitazione del livornese davanti a quella scena sono accorsi per separare i due. Il livornese è stato portato in caserma e dovrà rispondere di tentato omicidio.

La vittima è finita in ospedale, ma dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale perché si è opposto al poliziotto che voleva impedirgli di colpire a sua volta il rivale. Inoltre in tasca aveva un coltellino e una dose di cocaina.

