Piombino, furiosa lite finisce a coltellate: arrestato per tentato omicidio

Piombino (Livorno), 6 marzo 2025 – La chiamata al 112 riferiva di urla e rumori preoccupanti: una furiosa lite in strada. E’ finita con un arresto per tentato omicidio e resistenza.

E’ successo la scorsa notte; sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Piombino che hanno arrestato in flagranza un 47enne residente in zona. Dalle prime ricostruzioni è emerso che tutto è scaturito da una lite per futili motivi tra l’arrestato e un magrebino sulla cinquantina, già noto alle forze dell’ordine, che, assieme alla convivente, era andato presso l’abitazione del 47enne. Una vicenda che si collocherebbe nel mondo della tossicodipendenza.

Durante l’incontro è scoppiata la lite; il 47enne si sarebbe scagliato contro il rivale con un coltello, colpendolo al torace con un fendente che per poco non ha raggiunto gli organi vitali. La donna invece ha riportato solo un lieve graffio sull’avambraccio.

L’intervento dei carabinieri è stato tempestivo e decisivo per porre fine all’aggressione prima che potesse finire davvero male. La vittima è stata portata all’ospedale: è stato ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Alle attività di indagine, in supporto dei carabinieri di Piombino, è intervenuta anche la componente specializzata del Nucleo Investigativo di Livorno che si è occupata delle operazioni di sopralluogo e repertamento delle tracce.

Peraltro le fasi dell’arresto sono state concitate: i militari hanno dovuto affrontare l’uomo che si era rinchiuso in casa rifiutandosi di aprire ai carabinieri.

Alla fine è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari.