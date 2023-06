Termovalorizzatore, via alle contro-analisi. Forza Italia e Cinque Stelle attaccano la giunta. Il Pd: “Criticità imprevedibile”

Livorno, 27 giugno 2023 – Elisa Amato, coordinatrice comunale di Forza Italia, e Gianluca Di Liberti, consigliere comunale sempre di FI, intervengono sulla situazione dell’inceneritore di Livorno.

"Si apprende da “La Nazione” che in seguito del parere espresso da Arpat sulle scorie del termovalorizzatore di Aamps, l’Azienda è stata costretta a chiudere l’impianto. Il sindaco Salvetti ha dichiarato sempre a “La Nazione” che i servizi e le tariffe Tari non subiranno alcun cambiamento ma, nonostante questo, i cittadini non sono tranquilli. Non riuscendo Livorno a gestire i propri rifiuti autonomamente ed essendo costretta a portarli in Versilia, c’è il timore che sarà inevitabile avere maggiori costi e minori entrate, con ripercussioni sulle tasche dei contribuenti”.

Pertanto invitano “il sindaco a chiedere ad Aamps una relazione dettagliata sulla effettiva situazione e quali riflessi avrà sul bilancio di Aamps dal punto di vista economico-finanziario la chiusura dell’inceneritore, da comunicare pubblicamente”.

Sull’inceneritore dice la sua anche Stella Sorgente, capogruppo in Comune del Movimento 5Stelle: "Visto l’esito negativo dei campionamenti di Arpat dello scorso febbraio sulle scorie prodotte dal tvr del Picchianti, c’è da chiedersi da febbraio a oggi l’inceneritore ha continuato a lavorare inquinando più del normale? Se così fosse la situazione sarebbe più grave per la salute dei cittadini e dei lavoratori di Aamps. A questo punto Salvetti dovrebbe richiamare l’assessora all’ambiente Cepparello e l’amministratore unico Rossi alle loro responsabilità pretendendone le dimissioni”.

Sorgente conclude: "Risulta che al recente incontro convocato in Regione sul rinnovo dell’autorizzazione per il tvr, la documentazione trasmessa da Aamps sia stata giudicata lacunosa. Di tutto questo chiederemo conto in consiglio comunale”.

Interviene poi Federico Mirabelli, segretario del Pd Unione comunale di Livorno. "La tutela della salute e dell’ambiente sono valori fondanti della nostra azione politica – dichiara – e davanti all’esito delle analisi ambientali fatte da Arpat, sulle scorie prodotte dall’inceneritore del Picchianti, condividiamo le misure cautelative intraprese da Aamps come lo spegnimento del tvr”.

“Come Partito democratico auspichiamo che in tempi rapidi si possano nuovamente effettuare ulteriori analisi ambientali per comprendere con certezza la pericolosità di tali scorie”.

Proprio oggi è previsto il contro-campionamento delle scorie del termovalorizzatore che Aamps, concordandolo con Arpat (i suoi campinamenti risalgono a febbraio), ha affidato a due laboratori: Agrolab di Altavilla Vicentina (accreditato Accredia, del quale Aamps si è già avvalsa) e l’altro è il Sin-Lab (accreditato Accredia). Per i risultati bisognerà aspettare una ventina di giorni.

Sempre Mirabelli sottolinea: "La criticità che si è aperta sui rifiuti era imprevedibile, soprattutto alla luce dei risultati delle analisi ambientali fatte da Aamps nel mese di gennaio dalle quali non sono emersi valori fuori dai limiti. In questo scenario la partecipata del Comune è riuscita a rispondere positivamente alla necessità di smaltimento delle scorie, oggi classificate come pericolose, e dei rifiuti urbani. Non ci saranno dunque disservizi sulla raccolta differenziata dei rifiuti e ricadute sulla Tari, questo anche grazie alla scelta fatta dalla giunta Salvetti di far rientrare Aamps in RetiAambiente”.