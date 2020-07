A questo punto, non ci sono scuse, bisogna che i lavori inizino. Si sta parlando del Ponte delle Terre rosse, un’opera "È un’opera definita, dal sindaco Francesco Ferrari e dall’assessore ai lavori pubblici Riccardo Gelichi, "strategica per il territorio perché crea un’alternativa alla 398 e collega più agilmente Colmata alla...

A questo punto, non ci sono scuse, bisogna che i lavori inizino. Si sta parlando del Ponte delle Terre rosse, un’opera "È un’opera definita, dal sindaco Francesco Ferrari e dall’assessore ai lavori pubblici Riccardo Gelichi, "strategica per il territorio perché crea un’alternativa alla 398 e collega più agilmente Colmata alla città". Nell’ottobre 2018, per ragioni di sicurezza , quel ponte venne chiuso. Una decisione, come un gruppo di cittadini di Colmata rileva oggi in una lettera nella quale si riafferma la bontà del provvedimento perché "la sicurezza viene prima di tutto". Tutto sembrava pronto quando, il 21 novembre 2019 in una nota del Comune si lesse: "Pronto il progetto esecutivo. Partiranno a breve i lavori di riqualificazione del ponte delle Terre rosse". L’iter per iniziare sembrava concluso: il bando fatto, disponibili 815 mila euro. Nella primavera quando il cantiere sembrava sul punto di essere aperto ecco il virus. il 7 aprile scorso l’ente locale dovette annunciare: "L’emergenza ha costretto il comune a sospendere il ripascimento della costa est. L’assessore Gelichi : "Ripartiremo prima possibile, anche con nuovi progetti e opere, tra queste la realizzazione del ponte delle Terre rosse, per il quale è in corso l’appalto con l’assegnazione dei lavori e che vorremmo far partire a maggio". Maggio è passato, il virus pare non essere più un ostacolo insuperabile per aprire i cantieri, siamo a metà luglio e ancora non si vede traccia dei lavori. Dicono i cittadini di Colmata: "Lo sanno bene anche tutti coloro che hanno la barca all’ormeggio delle Terre rosse; non sono pochi soprattutto nei fine settimana e con il pieno dell’estate".