Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), 1 maggio 2018 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata chiaramente avvertita in diverse parti della Toscana. Come indica l'Istituto di geofisica e vulcanologia, la scossa ha avuto come epicentro la zona tra Castelnuovo Val di Cecina e la provincia di Siena. Il sisma è avvenuto a una profondità di 11 chilometri ed è stato in particolare avvertito ai piani alti delle case anche in provincia di Firenze, nel Senese e in Valdelsa. Non si segnalano danni ma diverse persone sono scese in strada.