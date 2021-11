Marciana (isola d'Elba - Livorno) 9 novembre 2021- Procede a pieno ritmo nel comune di Marciana la somministrazione della terza dose del vaccino contro il Covid ai pazienti ultraottantenni. A darne notizia è l'amministrazione comunale.

"Il primo sabato di novembre – spiega il sindaco Simone Barbi - il medico di medicina generale Fabrizio Maggiorelli ha somministrato nel Centro Servizi di Marciana, la terza dose del vaccino a numerosissimi over 80 suoi assistiti. Lo stesso medico ha fissato per sabato prossimo una nuova seduta vaccinale per i suoi assistiti a Pomonte. Come amministrazione comunale ringraziamo il dottor Maggiorelli per il servizio e la disponibilità che offre ai nostri cittadini".

Per ricevere la terza dosa chi ne ha diritto deve obbligatoriamente prenotarsi telefonando al numero 3407650069.

"Si ricorda – conclude il sindaco Barbi -che la somministrazione deve avvenire dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario".



© Riproduzione riservata