Terzo posto in Italia per il Parco dell’Arcipelago Toscano

Portoferraio (Livorno), 21 dicembre 2023 – Con 893mila euro, le entrate del 2023 collocano il Parco Nazionale dell’Arcipelago toscano al terzo posto tra i 24 parchi nazionali italiani. È uno dei dati che ha snocciolato il 20 dicembre scorso il presidente Giampiero Sammuri, nel corso del resoconto delle attività annuali di fronte a un folto pubblico di addetti ai lavori e forze dell’ordine.

È un trend positivo quello registrato quest’anno, con circa 30 mila euro frutto di donazioni del 5 per mille, gli introiti del ticket di sbarco a Pianosa, Gorgona e Giannutri (274.512 euro). Bene anche i servizi guidati con un incremento del 6,9 % e 2.700 giornate di lavoro in più per le guide Parco . “Sono numeri - ha detto il presidente - che non fanno neanche i parchi nazionali più grandi, voglio ringraziare infopark e le guide per la loro professionalità, le recensioni sono state molto positive con pochissimi reclami.”

Prioritario per il 2024 il progetto del “Centro di Interpretazione dei cetacei” all’Arsenale delle Galeazze di Portoferraio, con un finanziamento di 1 milione e 200 mila euro della Regione toscana, 1 milione 100 mila ero del Parco (più il finanziamento del Comune di Portoferraio) per avviare i lavori. Tra le principali attività di protezione e biosicurezza le più importanti sono state quella del progetto Life tetide per Berta Maggiore, Berta Minore e Uccello delle Tempeste (Hydrobates pelagicus), specie di uccelli che sono diventate molto più prolifiche dopo l’eradicazione del ratto da Montecristo. E naturalmente la Foca monaca, avvistata più volte grazie ad una telecamera a infrarossi lo scorso luglio 2023 nella omonima grotta a Capraia.

La foca monaca è una specie di cui esistono solo 500 esemplari nel mondo, seppur adesso sia passata da specie minacciate a vulnerabile. D’altro canto continuano le attività di contrasto alle “specie aliene” come il cosiddetto “fico degli ottentotti”, il limonium, la tartaruga Trachemys Scripta e per ridurre la proliferazione del coniglio. Entro marzo 2024 dovrebbe poi arrivare lo studio di fattibilità per l’eradicazione degli ungulati, uno studio tecnico, economico e sociale che prende in esame tutte le variabili per l’eradicazione di cinghiali e mufloni.

Molti i progetti svolti e in divenire grazie a molteplici finanziamenti: il campo Boe a Giannutri, finanziato dal Pnrr con circa 525 mila euro; 1 milione 730 mila euro per le aree della riserva Biosfera Unesco che finanzia azioni per i comuni a contrasto per il cambiamento climatico; 150 mila euro per le scuole dell’Elba, Giglio e Capraia, destinati ad attività di educazione ambientale ed escursionistica. Il Parco è poi arrivato primo su 85 partecipanti al bando National Biodiversity Future Center per le aree protette, aggiudicandosi 200 mila euro.

Un altro traguardo è stata la donazione dei pulmini elettrici ai comuni di Porto Azzurro, Capoliveri, Portoferraio e Rio. È infine pronto il piano del Parco, acquisito con parere favorevole il 30 settembre, adottato il 30 ottobre e pubblicato il 9 novembre: l’8 gennaio è il termine ultimo per le osservazioni.

di Valerie Pizzera