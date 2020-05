Piombino, 11 maggio 2020 – Continua nelle Valli Etrusche la possibilità di effettuare test sierologici gratuiti per gli assistenti di persone anziane e fragili così come previsto nelle azioni di screening attuate dalla Regione Toscana per la ricerca e la valutazione epidemiologica della circolazione del Coronavirus.

“La possibilità – si legge nel documento del progetto - è riservata a chiunque svolga, in forma singola o associata, attività lavorativa di assistenza o sostegno alla popolazione anziana o a soggetti fragili". I test saranno effettuati in sedute pomeridiane fino al 28 maggio e riguardano in via prioritaria gli assistenti delle persone già in carico o comunque conosciute alla rete territoriale dei servizi.

Per prenotarsi è necessario rivolgersi telefonicamente al Punto Insieme di Piombino per i Comuni della Val di Cornia (Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, Sassetta, Monteverdi) al numero telefonico 0565-67682 dal lunedì al sabato dalle ore 8.30-13.30 oppure al Punto Insieme di Rosignano per i Comuni della Bassa Val di Cecina (Rosignano Marittimo, Castellina Marittima, Santa Luce, Guardistallo, Montescudaio, Cecina, Riparbella, Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci) al numero telefonico 0586-614522 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30

I centri dove verranno effettuati i test si trovano a Piombino (Centro Socio sanitario Perticale, Via Lerario), Venturina (Centro Socio sanitario, Via del Popolo), San Vincenzo (Casa della Salute, piazza Papa Giovanni XXIII), Donoratico (Casa della Salute, piazza Europa), Rosignano Solvay (Casa della Salute, Via A. Moro) e Cecina (Centro Diurno Il Melograno, Via Torres)..