"Necessario bonificare la scuola". Aumentano i casi dei bambini colpiti da tigna alla ’Campana’

Livorno, 3 aprile 2024 – “Sulla base dei numerosi solleciti inoltrati alla Dirigente Scolastica senza esito alcuno, con la presente siamo formalmente a richiedere la sanificazione di tutti i locali della scuola quali: palestra, mensa, toilette, classi". Chiarissima la richiesta avanzata (via email) da rappresentanti delle classi quinta e seconda delle scuole Campana di via Stenone. Soprattutto perché dopo il primo caso di Tigna (Tinea Corporis) di qualche giorno fa - come riportato da La Nazione - "durante le vacanze altri 2 bambini (già certificati) hanno contratto la Tigna, altri 5 avranno la visita dal medico curante". Il che porta i genitori a parlare di "sospetta situazione epidemica". Peccato che alla email l’ufficio Igiene Pubblica e Nutrizione dell’Asl abbia così risposto: "Tali interventi devono essere predisposti e organizzati dalla scuola e dagli uffici scolastici del Comune di Livorno. Allo stato attuale non risultano comunicazioni/notifiche all’ufficio di Livorno di casi certificati di Tinea Corporis". Dunque? "Siamo sempre più sconcertate perché sta diventando uno scarica barile. Sta di fatto che da un primo caso ne sono stati contagiati altri, che la dirigente del plesso Campana dice che la scuola è stata fatta pulire dal proprio personale ed è tutto a posto. Ma non ci sono state circolari per informare le altre classi, abbiamo dovuto fare noi informazione con il passa parola per avvisare gli altri genitori di tenere sotto controllo i propri bimbi. Cosa chiediamo? Risposte. Ad oggi la preside non ci ha fornito i protocolli del ministero da seguire. Vogliamo che la scuola sia sanificata perché è evidente che i casi stanno aumentando e non viene fatto nulla. Per cui, in segno di protesta molte mamme non faranno entrare i propri figli a scuola".