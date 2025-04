“Un’auto per essere libero”. A Tommaso serve un mezzo speciale, parte la gara di solidarietà

Livorno, 13 aprile 2025 – Ricordiamo tutti la gioia e l’adrenalina provata la prima volta alla guida di un’auto, quella sensazione di indipendenza e maturità, la prima tappa della vita da adulto. Beh in realtà non proprio tutti lo hanno provato, fra questi Tommaso Falleni, un giovane di 27 che a causa della sua malattia non ha ancora avuto la possibilità di provare l’ebrezza della guida, perchè? La risposta è semplice: 120mila euro, ovvero la cifra astronomica richiesta per il veicolo che dovrebbe impiegare a causa della sua malattia.

“Il mio non è un capriccio - spiega Tommaso -. La macchina non mi serve per sfrecciare in città, ma per essere indipendente, ho 27 anni e non vorrei dover sempre chiedere ai miei genitori di accompagnarmi ovunque”. Tommaso è affetto sin dalla nascita da una condizione chiamata atrofia muscolare spinale di tipo 2 che ha impedito ai suoi muscoli di svilupparsi correttamente “Nonostante la mia malattia ho sempre cercato di vivere la vita nel modo più normale possibile, l’anno scorso per esempio mi sono laureato in ingegneria informatica, questo titolo per me è stato una vera sfida, non solo dal punto di vista degli studi, ma soprattutto dal punto di vista degli spostamenti, ho sempre voluto recarmi in università autonomamente e come tutti gli altri ragazzi per farlo utilizzavo il treno, con tutte le difficoltà però che la mia condizione implica“ ci ha raccontato Tommaso.

Si potrebbe pensare che la più grande sfida nella vita di chi soffre di questo tipo di patologie sia proprio la malattia, ma per Tommaso la vera sfida sta nel conquistare quell’autonomia e indipendenza a cui tutti noi aspiriamo, da qui l’idea di avviare una campagna Gofundme che lo possa aiutare a realizzare il suo sogno. “E’ da quando ho 18 anni che spero che prima o poi arrivi un sostegno da parte dello stato, che purtroppo non è mai arrivato, così ho deciso di aprire questa raccolta fondi, da solo non potrei mai riuscire ad acquistare il veicolo di cui ho bisogno”. Si perchè i veicoli adattabili alle esigenze di Tommaso sono pochi e le aziende che operano questo tipo di modifiche sono ancora meno “In Italia sono solo 2 le ditte che effettuano questo tipo di lavori, ma anche in Europa le auto di questo tipo sono estremamente rare, a causa sia del costo molto elevato che della difficoltà nella realizzazione”. Se anche tu vuoi aiutare Tommaso a realizzare il suo sogno effettua una donazione su https://gofund.me/521ce21e ​​​​​​.

Greta Ercolano