Topi e blatte, incubo in un ristorante a Collesalvetti

Collesalvetti (Livorno), 15 giugno 2025 – Un ristorante etnico da incubo a Collesalvetti. Durante un blitz dei carabinieri del Nas, i militari hanno trovato, oltre a sporco pregresso e residui di precedenti lavorazioni non rimosse, escrementi di topo e blatte, vive e morte, in vari punti del locale, del magazzino e della cucina.

Il blitz è scattato in seguito a un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblico. È stato quindi necessaria la richiesta di intervento di personale dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest che ha emesso un provvedimento di immediata sospensione ed inibizione dell’attività di somministrazione alimenti fino alla risoluzione delle criticità.

Il controllo ha comportato inoltre sanzioni a carico della titolare per un importo di 3mila euro.