Torna quest’anno il Festival Beat a Cecina sotto la direzione artistica di Corrado Rossetti. Beat nasce nel 1999 e viene annualmente celebrato fino al 2011 nei mesi da marzo a maggio nei teatri di Cecina e Rosignano Solvay. Dal 2003 era presente anche una manifestazione estiva "Summer Beat" che si svolgeva nella Villa Guerrazzi in località la Cinquantina (Cecina). Il festival ha visto figure importanti come Elio e le storie Tese, Franco Battiato, Ivano Fossati, Piero Pelù, Tommy Emmanuel e molti altri personaggi importanti del panorama Jazz e Progressive Rock. Quest’anno torna con due appuntamenti estivi con 3 concerti. Domenica 18 luglio in Piazza Guerrazzi a Cecina alle ore 21:30 sarà ospite Matteo Mancuso, ragazzo giovanissimo definito dai migliori chitarristi al mondo come "un astro nascente" del panorama chitarristico. Sabato 14 agosto alle ore 21:30 nel parco della Villa Guerrazzi in località la Cinquantina ci sarà uno spettacolo di progressive rock in due concerti, una prima parte vedrà protagonista "Epo, esatta pressione dell’olio" un gruppo nato a metà degli anni 70, suonerà brani originali e renderanno omaggio ai "King Crimson" eseguendo in versione integrale il loro primo album "In the court of the crimson king". Nella seconda parte della serata ci sarà Giorgio "Fico" Piazza Band, un ex membro originale della "PFM" (Premiata Forneria Marconi) e con la sua nuova band propone il progetto "Per Fare Musica", suoneranno per la prima volta i primi due storici album della Pfm. Corrado Rossetti ci parla del Festival: "Beat è stata una rassegna dove sono passati i più grandi artisti della musica di qualità, dato che l’obiettivo del progetto è proprio quello di diffondere musica di qualità, con un taglio preciso e particolare sulla musica Jazz e Rock Progressive. Ci saranno entrambi gli spettacoli 199 posti disponibili e l’ingresso sarà gratuito". Anche Domenico Di Pietro assessore alla cultura, sempre presente durante questi appuntamenti si dice orgoglioso per il rinnovo del Festival Beat importantissimo per Cecina e per la Villa Guerrazzi: "Si dà spazio alla qualità artistica e si dà spazio al bello. Ci auguriamo che non sia solo un ritorno estivo ma un ritorno annuale".

Federica Frascadore