Torna il Festival del mare. A Marciana Marina tre giorni di incontri, laboratori e spettacoli

di Valerie Pizzera

Marciana Marina (Livorno), 9 giugno 2023 – Dal 29 giugno al 2 luglio una tre giorni di incontri, workshop, laboratori e spettacoli per riflettere sul nostro ecosistema marino. Vele spiegate e “caschetto contro il mal di mare” progettato dall’Università di Siena per la quinta edizione di Seif - Sea Essence International Festival, la manifestazione per la salvaguardia degli ecosistemi marini organizzata dalla Fondazione Acqua dell’Elba nella splendida cornice di Marciana Marina, all’isola d’Elba.

Forte dell’endorsement del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e del patrocinio – tra gli altri – di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Toscana e di tutti i Comuni dell’Elba, il Festival è pronto a salpare. Tutti insieme con il vento in poppa, per affrontare il quadro allarmante dell’aumento delle temperature, dell’innalzamento del livello dei mari, della perdita di biodiversità e del fenomeno dell’acidificazione.

Giunta alla quinta edizione, la manifestazione è stata presentata non a caso l’8 giugno, nella Giornata mondiale dell’Oceano, e affronterà il tema scottante delle “Transizioni” in seguito ai mutamenti climatici. Il Seif spazierà tra attività educative, workshop scientifici e intrattenimento serale. Tra gli appuntamenti: i laboratori con Legambiente, la biologa marina Marta Musso e il giornalista Massimo Canino, che farà tappa all’Elba nel corso del suo tour “Lungo la Toscana e il suo Arcipelago” a bordo della barca a vela Amel Super Maramu. A bordo con lui ci sarà il professor Marco Mandala dell’Università di Siena che pare abbia progettato un collaudato caschetto contro il mal di mare.

Ma anche immersioni, apertura di nuovi sentieri e pulizie delle spiagge. Ogni sera spazio all’intrattenimento, con i musicisti della Banda Osiris, il concerto spettacolo di Viola Centi sui ritmi popolari, lo spettacolo “La Storia del Mare” recitato e diretto da Alessandro Vanoli. Presentato in conferenza stampa anche l’iconico profumatore d’ambiente Mare, “Profumatore D’Artista”, realizzato dall’artista Cristina Sammarco.

