Torna per la X edizione il corso avanzato di "Ecografia clinica nelle malattie infettive"

Livorno, 24 marzo 2025 - Si svolgerà martedì 25 e mercoledì 26 marzo nella sala congressi del Palazzo Pancaldi (Viale Italia, 56 – Livorno) la decima edizione del corso avanzato di “Ecografia clinica nelle malattie infettive” con responsabile scientifico Spartaco Sani, direttore dell’Area delle malattie infettive dell’Azienda USL Toscana nord ovest e primario del reparto livornese. All’incontro parteciperanno numerosi professionisti tra i quali, oltre a Spartaco Sani (Malattie Infettive), i primari livornesi Baldo Ferro (Anestesia e Rianimazione), Raffaele Manta (Endoscopia Digestiva), Roberto Arpesani (Radiologia Interventistica), Maurizio De Maria (Urologia) e Venanzio Porziella (Chirurgia Toracica) e l’ex direttore della Rianimazione Paolo Roncucci. “L’evento – spiega il primario Spartaco Sani – affronta in maniera approfondita la tematica dell’utilizzo dell’ecografia nella pratica clinica infettivologica, non solo per le patologie come le malattie epatiche in cui il ruolo di tale metodica diagnostica è conosciuto e ben codificato, ma in generale nell’approccio clinico alle patologie infettive e da infezione che costituiscono oggi una parte preponderante dell’attività clinica nei nostri reparti. Ci sarà in particolare un focus sulle ecografia polmonare che, anche alla luce della recente diffusione di polmoniti, hanno avuto un ruolo determinante nella definizione della patologia e determinazione del successivo trattamento”.

Di seguito il programma dell'evento:

La prima giornata dell'evento si terrà martedì 25 marzo e si articolerà in IV sessioni. La prima avrà inizio alle 9 di mattina e porrà il focus sull' ecografia polmonare nel paziente critico, a moderare il dibattito i dottori: P. Roncucci, S. Sani, V. Porziella. La seconda sessione avrà invece inizio alle 11.30 e vedrà protagonista il dottor Sani, che interverrà sulla questione delle lesioni focali epatiche infettive. La terza sessione avrà inizio alle 14.30 ed affronterà il tema delle ecografie nel management delle epatopatie diffuse, a moderare il dibattito i dottori P. Blanc, C. Nencioni, S. Moneta. Infine alle 17.30 concluderà il programma della prima giornata l'incontro sulle lesioni focali epatiche e il ruolo del mezzo di contrasto, a moderare saranno i dottori C. Vignali, M. Malve.

La seconda giornate si svolgerà invece il 26 marzo e si aprirà con la prima sessione dedicata alle ecografie nelle malattie infettive sistemiche condotta dai dottori M. Tumbarello, D. Tacconi. Alle 11 seguirà la seconda sessione della giornata, durante la quale i dottori E.M. Pasanisi, D. Aquilini, F. Bartalesi parleranno invece dell' ecografia nel management del paziente con infezione. Infine alle 14.30 avrà inizio la terza ed ultima sessione durante la quale il focus sarà posto sull'ecografia nella gestione delle patologie infettive addominali, a moderare saranno i dottori C. Galatioto, J. Rosada.