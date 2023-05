Tornar: “Il mio disagio riguarda la sanità livornese”

Livorno, 25 maggio 2023 – Porta la data di ieri, 24 maggio, la lettera del Presidente del Consiglio Comunale Pietro Caruso con la quale comunica ai consiglieri che Daniele Tornar lascia il gruppo del Pd per entrare nel misto e lascia la presidenza della V commissione, come anticipato da La Nazione.

«Aver lasciato il gruppo del Pd non significa che straccerò la tessera che ho da un decennio». Con questa parole Tornar, ex medico di famiglia per 42 anni, da circa 38 anni impegnato nel sociale, classe 1949, inizia così la chiacchierata con noi sulla sua decisione.

Perché?

«Per aprire una nuova fase della mia esperienza politica in consiglio».

Sia più chiaro, per favore.

«Alla base ci sono anche alcuni problemi. Già covavo dentro di me un certo disagio espresso nei luoghi consoni. Il disagio riguarda la sanità livornese. Ovvero: la giunta e il sindaco Salvetti in questi anni hanno lavorato bene nell’interesse della città. Tuttavia credo che nei prossimi 9 mesi si debba fare un passo in avanti sulla sanità in quanto la partita in gioco, a cominciare dall’ospedale fino ai servizi territoriali, è cruciale. Da una parte ci sono il mega ospedale di Cisanello (con le realtà ospedaliera e universitaria) e la Fondazione Monasterio (ospedale di Massa, la cardiochirurgia) che fanno capo a poteri fortissimi. In mezzo c’è Livorno che se non ha una politica efficace sulla sanità, si ritroverà in ulteriore difficoltà».

Può citare alcuni casi?

«Per avere il primario di chirurgia generale abbiamo aspettato tre anni. Siamo senza chirurgia toracica dopo il pensionamento del dottor Menconi. Davanti a tutto ciò a mio avviso, e di molti altri nel partito e in consiglio, il sindaco dovrebbe circondarsi di persone in grado di consigliarlo. Ci sono risorse come il dottor Maurizio Viti ex primario di chirurgia in pensione e Roberto Bigazzi ex primario di nefrologia a cui rivolgersi».

La direttrice generale della Azienda Usl, Letizia Casani, sostiene che mancano i medici...

«Per Pisa li trova».

E il nuovo ospedale di Livorno?

«In una quinta commissione da me convocata con diversi primari, proprio loro attraverso il dottore Santonocito (primario di neurochirurgia), hanno chiesto alle forze politiche in consiglio di attivarsi con urgenza per il nuovo ospedale superando le polemiche inutili».

Nel gruppo misto, quando si tratterà di votare, lei che cosa farà?

«Rimarrò vicino alla maggioranza, ma riservandomi di valutare ogni proposta».

Si voterà per le amministrative nel 2024: lei che cosa farà?

«Non mi ricandiderò».

All’ultimo congresso Pd per la segreteria nazionale quale mozione ha votato?

«Nessuna».

Monica Dolciotti