Toscana Aeroporti gestirà l’isola d’Elba

"Noi vogliamo far lavorare tutti in sintonia. Abbiamo raggiunto l’accordo con Toscana Aeroporti, che oltre a gestire Firenze e Pisa sarà con noi ancora per dieci anni nell’aeroporto dell’isola d’Elba in cui io credo molto. Abbiamo definito l’intesa". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani (nella foto) , ad un incontro a Firenze sul documento di monitoraggio del PRIIM 2023.

"Chi diceva che di fronte alle resistenze del sindaco ad allungare la pista Toscana Aeroporti se ne sarebbe andata, invece no, rimane, fino a che un’amministrazione comunale capace di guardare più lontano ci consenta di allungare la pista da 1500 a 2250, rendendo i collegamenti per l’Elba molto simili a quelli per le Baleari", ha aggiunto Giani.