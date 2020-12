Il primario del reparto di malattie infettive di Livorno, dottor Spartaco Sani, non ha mai nascosto le sue preoccupazioni per la diffusione del contagio da coronavirus. Aveva già messo in guardia questa estate dai rischi dalla seconda ondata epidemica paventata in autunno che poteva essere innescata da comportamenti troppo disinvolti, con conseguenze peggiori se avessimo abbassato la guardia. La realtà gli ha dato ragione putroppo con una ondata epidemica che questa volta ha messo drammaticamente al tappeto Livorno e provincia come non era successo la prima volta,...

Il primario del reparto di malattie infettive di Livorno, dottor Spartaco Sani, non ha mai nascosto le sue preoccupazioni per la diffusione del contagio da coronavirus. Aveva già messo in guardia questa estate dai rischi dalla seconda ondata epidemica paventata in autunno che poteva essere innescata da comportamenti troppo disinvolti, con conseguenze peggiori se avessimo abbassato la guardia. La realtà gli ha dato ragione putroppo con una ondata epidemica che questa volta ha messo drammaticamente al tappeto Livorno e provincia come non era successo la prima volta, ma anche con un bilancio di vittime (soprattutto anziani) che all’inizio non si era registrato. Ora in periodo pre natalizio Sani mette di nuovo tutti in guardia.

Come vede la situazione adesso dottore?

"Siamo in zona arancione e c’è la volontà di diventare gialli. Tutto sarà legato alla responsabilità individuale. La grande preoccupazione è per il rischio di una terza ondata. Con le riaperture concesse temo una nuova ondata".

I contagi però stanno calando...

"Sì, il numero dei nuovi contagi cala ma è molto lontano dallo zero. È calata anche la pressione sull’ ospedale come minore è il numero dei ricoveri. È calata anche la pressione sulla rianimazione ma i pazienti ci sono ancora. Credo che portare la Toscana come altre regioni in zona gialla sia un errore".

Linea dura dunque?

"Servono misure di contenimento forti per periodi più lunghi per meglio tenere sotto controllo la situazione. Anche se con le mascherine vedo troppi assembramenti per lo shopping natalizio. Occorre molto senso di responsabilità e rigore e pazienza questo Natale perché il prossimo Natale sia migliore".

La vaccinazione ormai imminente contro il coronavirus?

"Occorre vivere oggi come se il vaccino non ci fosse e quando ci sarà non sarà la panacea di tutti i mali. Poi per vederne gli effetti della vaccinazione di massa dovremo attendere il prossimo autunno inverno 2021. Quindi ci vorrà ancora tempo e ripeto molta prudenza".

Intanto la situazione relativa alla diffusione dei contagi a Livorno e nel territorio della Azienda USL Toscana nord ovest si sta stabilizzando su numeri meno preoccupanti. Lo dimostra infatti anche la contabilita dei tamponi prenotati ai Drive Through della USL Toscana nord ovest inclus la zona livornese con il capoluogo Livorno dove è attivo il drive through in via Allende. L’azienda USL fa sapere infatti che è in atto una diminuzione delle prenotazioni: mercoledì 2 dicembre (ultimo dato disponibile) erano 2058, ovvero quasi ottocento in meno rispetto a mercoledì 4 novembre quando erano 2846. Mano a mano le prenotazioni di tamponi sono andate diminuendo: l’11 novembre erano 2278, in lieve aumento il 18 novembre con 1445 prenotazioni e mercoledì 25 novembre erano in tutto 2291 fino all’ultimo dato rilevato del 2 di embre con 2058 tamponi prenotati.

Monica Dolciotti