Traffico internazionale di droga, condannato a 6 anni di carcere: arrestato dai carabinieri

Livorno, 7 luglio 2023 – Devono scontare dai sei ai 13 anni di reclusione perché condannati in via definitiva per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga.

Cinque persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri dei Comandi provinciali di Cagliari e Livorno. In manette sono finiti Alessandro Bruno, 49 anni, che deve scontare 13 anni e 8 mesi di reclusione; il 77enne Giuliano Meloni (5 anni e 3 giorni); Corrado Pisano, 58 anni, (11 anni, 3 mesi e 13 giorni); Efisio Usai, 56 anni che dovrà scontare dieci anni e due giorni e infine Maurizio Figus, 65 anni, l'unico arrestato a Livorno che dovrà rimanere in cella 6 anni, 4 mesi e 17 giorni.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari a gennaio dello scorso anno. I cinque erano stati arrestati nel 2012 insieme ad altre 20 persone nell'ambito della maxi operazione antidroga denominata Sarrabus grazie alla quale furono smantellate tre organizzazione criminali che gestivano traffico e spaccio di droga non solo in Sardegna, ma che avevano ramificazioni a Foggia, Torino e Roma fino ad arrivare all'Olanda. Luogo da cui arrivava la droga.

«L'organizzazione - spiegano i carabinieri - era suddivisa in tre filiere in base alla tipologia di stupefacente da importare e all'area geografica dell'isola dove effettuare l'attività di spaccio, in particolare il Sarrabus, la città di Cagliari e il Medio Campidano»