Firenze, 25 agosto 2018 - Comincia il controesodo e sulle principali strade e autostrade il traffico è già sostenuto. Forse scoraggiati dalle rpevisioni del tempo non proprio brillanti, tanti sono già in marcia.

TRAFFICO - Sulla A1 Milano-Napoli tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze il traffico è stato sbloccato dopo l'incendio di un veicolo. L'auto si era incendiata all'altezza del km 353 e si era formata una coda di oltre 4 chilometri. Per i veicoli leggeri si consiglia di uscire ad Arezzo, seguire per la Strada Regionale 69 in direzione Valdarno e rientrare in A1 a Valdarno. Sul posto sono presenti i soccorsi e il personale di autostrade per l'Italia.

da segnalare sulla stessa AutoSole anche traffico intenso tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Roma-Napoli.

INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SUL TRAFFICO IN TOSCANA fonte Cciss-Viaggiare Informati: (clicca qui)

METEO - In Toscana il Consorzio Lamma prevede per sabato 25 agosto nuvolosità variabile con possibilità di rovesci o temporali sparsi, più probabili sulle zone centro-settentrionali. Dalla serata possibilità di forti temporali a partire dalle zone di nord-ovest. Venti forti di Libeccio sulla costa centro-settentrionale, molto forte in serata. Venti meridionali moderati sulla costa meridionale e deboli-moderati occidentali sulle zone interne. E per chi è in traghetto non ci sono buone notizie: mari in aumento a mossi o molto mossi a nord dell'Elba, fino ad agitati in serata con probabile mareggiata sulla costa centrale.

Domenica temporali in nottata e mattinata, anche forti e accompagnati da colpi di vento. Miglioramento dal pomeriggio. Venti forti di Ponente sulla costa tendenti a ruotare rapidamente dai quadranti settentrionali. Mari agitati in nottata e in mattinata, in attenuazione nella seconda parte della giornata. Temperature in sensibile calo, soprattutto nei valori massimi.

In Liguria secondo quanto riporta Arpal condizioni di marcata instabilità su tutta la regione per l'ingresso di una perturbazione atlantica con temporali anche di forte intensità dalle ore notturne. Variabile nel corso della giornata con locali schiarite, nuovo aumento delle condizioni di instabilità in serata per l'ingresso del fronte freddo con possibili fenomeni temporaleschi associati.

In Umbria poco nuvoloso in mattinata. Nuvoloso nel pomeriggio con temporali isolati-sparsi (localmente di forte intensità), più probabili sulle zone settentrionali e in Appennino. Peggiora nella notte e domenica mattina.