Firenze, 2 aprile 2018 - Il bel sole e il caldo hanno invogliato i toscani a una gita nel giorno di Pasquetta, tradizionalmente consacrato al pic-nic. E così, in questo lunedì 2 aprile, tutti in auto per raggiungere le principali località balneari. Rallentamenti per tutta la giornata si sono registrati sia sulla Firenze-Mare che sulla Fipili. Alcuni incidenti, che non hanno provocato feriti gravi, hanno creato invece ulteriori rallentamenti. Intorno all'ora di pranzo un'auto è andata a fuoco tra l'uscita di Collesalvetti e l'allacciamento dell'A12 e si è formato un chilometro di coda. Prima, in mattinata, lunghe code in Fipili intorno al nodo di Empoi e in autostrada all'altezza di Montecatini. LINK ALLA DIRETTA DI AUTOSTRADE