Tragedia del Moby Prince, è partito l’iter per istituire la terza commissione d’inchiesta

E' stata depositata oggi alla Camera la proposta per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta che chiarisca definitivamente i lati oscuri della tragedia del traghetto Moby Prince, avvenuta il 10 aprile del 1991.

La notizia è giunta durante la seduta del consiglio comunale di Livorno nel corso del quale è stata presentata e discussa una mozione ''In merito ai recenti sviluppi e ai nuovi impegni concernenti la strage del Moby Prince''.

Moby Prince, il 32° anniversario (Foto Novi)

Il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani, che ha depositato alla Camera la proposta per l'istituzione, anche in questa legislatura, di una Commissione di inchiesta, ha dichiarato: ''Una commissione sul disastro della Moby Prince, basata sulle proposte delle famiglie delle vittime, capace di approfondire e chiarire finalmente i troppi lati oscuri di una vicenda terribile, una strage ancora irrisolta dopo oltre 32 anni. Si tratta di un atto che è stato redatto in collaborazione con le associazioni che raccolgono i familiari delle vittime e che si pone l'obiettivo di individuare responsabilità in questa vicenda di "strutture, apparati od organizzazioni pubbliche e private", scrivendo inoltre parole chiare e definitive su tutti gli aspetti legati alla dinamica della collisione e sul tema soccorsi. Obbiettivi che sono sicuramente comuni anche alle altre proposte elaborate dagli altri gruppi politici a cui si aggiunge anche la nostra che si pone in continuità con l'ottimo lavoro condotto, nelle precedenti Legislature, dalle altre due Commissioni d'inchiesta guidate da Lai e Romano ai quali siamo grati per gli elementi raccolti e che rappresentano spunti fondamentali per il lavoro da proseguire insieme in questa Legislatura".

I familiari delle vittime

Soddisfazione per la deposizione alla Camera della proposta di istituire la terza commissione parlamentare d'inchiesta sulla tragedia. È quanto esprimono il Comune di Livorno e il sindaco Luca Salvetti con l'auspicio «che questa nuova commissione completi i risultati raggiunti dalla seconda commissione d'inchiesta presieduta da Andrea Romano che ha stabilito che la collisione è avvenuta perché in mare c'era una terza nave».

Plauso dalle associazioni dei familiari delle vittime della Moby Prince per la mozione approvata dal consiglio comunale di Livorno per chiedere al Parlamento l'istituzione quanto prima una nuova commissione parlamentare di inchiesta. «È importante per le nostre associazioni che il sindaco Luca Salvetti e tutto il consiglio comunale di Livorno siano al nostro fianco e avere il loro pieno sostegno nella battaglia per la verità», sottolineano in una nota i presidenti delle associazioni, Luchino Chessa (Associazione 10 Aprile) e Nicola Rosetti (Associazione 140). «Piena condivisione da parte nostra - aggiungono - anche della volontà espressa dal Consiglio comunale di definire un percorso per individuare iniziative per una maggiore conoscenza del disastro del Moby Prince come incontri nelle scuole e la realizzazione di un museo multimediale in accordo con il progetto regionale dell'armadio della memoria. Vogliamo ringraziare il sindaco Salvetti e il Consiglio comunale per la richiesta al ministero della Giustizia del conferimento della onorificenza 'al merito della Repubblica italiana delle nostre associazioni».