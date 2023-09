Tragedia sfiorata: crolla il tetto di un capannone rifugio per senza fissa dimora. Nessuno sotto le macerie

Piombino (Livorno), 3 settembre 2023 – Intervento dei vigili del fuoco di Livorno a Piombino intorno alle 20 di sabato 2 settembre in localita Asca, per il crollo del tetto di un edificio industriale, di circa 460 metri quadri, dismesso e utilizzato spesso da persone senza fissa dimora. Il tetto è crollato sul solaio del primo piano. Sul posto oltre al personale di Piombino hanno operato il nucleo Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) della Toscana, i cinofili e il team Usar (Urban search and rescue) provenienti dai comandi di Prato e Pistoia. L' intervento, con droni e cani specializzati nella ricerca delle persone, si è concluso poco prima delle 7 di stamattina, domenica 3 settembre. Fortunatamente non sono state rinvenute persone sotto le macerie.