Traghetto in avaria si ferma in mezzo al mare

Piombino (Livorno, 29 giugno 2025 – Il traghetto Rio Marina Bella, della compagnia Toremar, ha avuto un'avaria nel viaggio Portoferraio-Piombino e, si è fermata in mezzo al canale di Piombino per un problema tecnico. Il traghetto si è fatto assistere da un rimorchiatore e ha raggiunto Piombino per l'ormeggio un'ora e mezzo dopo l'orario previsto. Il problema, secondo quanto riferito dalla Capitaneria che ha effettuato verifiche a bordo insieme all'ente tecnico, sembrerebbe risolto tant'è che stanno per riprendere le corse. La nave era salpata intorno alle 9 da Portoferraio, e ha subito l'avaria mentre era in navigazione dopo Cavo. Grazie all'assistenza del rimorchiatore ha poi attraccato a Piombino intorno alle 11.