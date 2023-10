Transizione digitale, scuole e cultura: "Pnrr, si sfiorano i 132 milioni di euro"

Livorno, 19 ottobre 2023 – Sessanta interventi , per un totale di 131 milioni e 890 mila euro a cui si aggiungono 2 milioni e 144 mila euro che arriva da una variazione di bilancio. Sono alcuni dei numeri presentati dal sindaco Luca Salvetti alla conferenza stampa dove ha fatto ilpunto dei progetti Pnrr. Progetti suddivisi in tre grossi blocchi, come ha spiegato Leonardo Gonnelli che coordina i lavori del Pnrr. Il primo: la transizione digitale (le opere sono già state non solo affidate ma in corso di esecuzione), sicurezza, cyber-sicurezza,privacy.

La seconda è la parte scolastica, dell’istruzione (messa in sicurezza le nostre scuole, aumentare l’efficienza energetica, migliorare la parte dell’antincendio ecc). La terza parte è quella della coesione sociale e culturale. "Da un paio di anni – ha detto Salvetti – si sente parlare di Pnrr, ma rimane quasi un’identità astratta e non si capisce bene come si declina sul territorio. A questo proposito, per chiarezza, qui abbiamo ritenuto significativo e importante elaborare una relazione sullo stato di attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che nel 2020 abbiamo chiamato Next Generation Livorno. Il Comune di Livorno ha partecipato a tutti i bandi e ha ottenuto risorse quasi da tutti".

Nicola Falleni Direttore Generale del Comune: "Ci sono variazioni e integrazioni che dovremo fare a causa dell’aumento dei prezzi che è effettivamente significativo, ma la solidità del nostro Bilancio ci permette di dare subito risposte alle richieste dei nostri tecnici. Segnalo che il Comune ha deciso di dotarsi di un dirigente tecnico ad hoc, fatto previsto dalla normativa, e proprio domani si concluderà la selezione. Venerdì 20 c’è un convegno a Villa Letizia dove andremo a confrontarci con il Mef e la Corte dei Conti su tutti gli aspetti che stanno dietro a questa importante forma di finanziamenti che arriva dall’Europa e che ci deve trovare pronti sotto tutti gli aspetti. Il Comune di Livorno ha stipulato anche un accordo con la Guardia di Finanza per monitorare e evitare infiltrazioni di ogni tipo su questi investimenti che atterreranno sul nostro territorio".

L’assessora al Bilancio Viola Ferroni: "Il grande lavoro per il Pnrr ha messo sotto stress la macchina comunale. Il Bilancio si è dimostrato uno strumento solido anche dal punto di vista della Cassa, perché noi in questo momento stiamo lavorando con risorse attribuite ma solo in parte trasferite, e siccome noi siamo un comune “pagatore”, voglio ricordare che noi siamo un ente che paga a 13 giorni, mentre la legge ne prevede 30, auspichiamo che anche il Governo nel versare le tranche successive del PNRR sia altrettanto puntuale".