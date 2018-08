Livorno, 2 agosto 2018 - E' finita in rissa un trasloco in via della Madonna a Livorno. Sono intervenuti i carabinieri per separare i contendenti e riportare l'ordine. Sono state coinvolte in tutto sette persone di cui tre cittadini senegalesi, ingaggiati da un livornese, per un lavoro di facchinaggio. Dovevano trasportare dei mobili. Terminato il lavoro l'italiano avrebbe corrisposto una cifra inferiore a quella pattuita.

Secondo gli accordi presi con i tre stranieri, avrebbe dovuto pagare 130 euro. L'uomo invece si sarebbe rifiutato di corrispondere tale somma perché non era stato fatto tutto quello che era stato previsto. A quel punto i tre giovani stranieri, stando alle testimonianze, per reazione avrebbero infierito sul mobilio rimasto in strada. Tanto è bastato a innescare la rissa, alla quale si sono unite altre tre persone.

Uno dei tre africani è finito al pronto soccorso con 20 giorni di prognosi. Medicato anche il livornese che l'aveva reclutato con gli altri suoi due connazionali. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze della Pubblica Assistenza. Una volta tornata la calma, i carabinieri si sono messi all'opera per ricostruire quanto è accaduto e risalire alle responsabilità.