Trasporto pubblico, a Livorno dall’8 gennaio parte la rivoluzione: “Maggiore frequenza e più servizi”

Livorno, 14 dicembre 2023 – Dalle lettere ai numeri perché ’I numeri tornano’. E sono tutti positivi: 1+, 2+ e 4+ solo per elencare alcune delle nuove linee del trasporto pubblico locale che entreranno in funzione a partire dall’8 gennaio. Una vera e propria rivoluzione che, secondo le premesse del Comune e di Autolinee Toscane, porterà ad una maggiore copertura della rete cittadina. «Un cambiamento che aspettavamo da tempo – ha detto il sindaco Luca Salvetti – e l’obiettivo è quello di semplificare e non certo di mettere confusione. Ora dobbiamo adattarci a questo cambiamento».

Il ritorno ai numeri sembra una sfida vinta già in altre città come Prato, lo annuncia Tommaso Rosa di Autolinee Toscane: «Spariscono le Lam anche perché per i turisti non era semplice capire il loro significato. Il numero è più immediato e il segno ’+’ che accompagna i numeri sta ad indicare: più frequenza, più passaggi, più servizi». Tutte le novità saranno presentate su una mappa disponibile già a partire dai prossimi giorni. E’ stata poi Giovanna Cepparello a mettere in fila le potenzialità del trasporto pubblico: «Ci sarà un incremento di 500mila chilometri all’anno, si passerà da 3 milioni e 200mila a 3 milioni e 700mila chilometri, la mobilità sostenibile cambia passo». Tra le novità: la Linea 20 estiva diventerà strutturale, con partenza da Miramare e arrivo a Chioma; sarà mantenuto il pacchetto di chilometri con linee a domanda debole; la Lam Verde ad alta frequenza diventerà la linea 4+; le due linee notturne anche in inverno arriveranno fino alle una di notte soprattutto per servire i più giovani e la navetta serale per Effetto Venezia diventerà strutturale per tutte le sere. Resta irrisolta la situazione nel quartiere La Cigna dove c’è una bassa richiesta. «La giunta – ha detto la Cepparello – ha deciso di mantenere abbonamenti Isee questo significa che un abbonamento annuale per un lavoratore è di 210 euro contro i 280 euro a livello regionale». A questa rivoluzione ha contribuito anche la Provincia con Irene Nicotra che si occupa del trasporto pubblico da anni: «Livorno è sicuramente molto avanti nella pianificazione del trasporto pubblico locale anche grazie alla perfetta collaborazione tra istituzioni». Per la copertura di questi nuovi servizi sono state fatte 14 assunzioni e acquistate sei vetture.

di Michela Berti